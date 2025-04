Un pareggio e tre sconfitte per le rappresentative sarde oggi in Sicilia per il sessantunesimo Torneo delle Regioni.

Le sarde hanno incontrato la Toscana: l’Under 19 è stata battuta per 2-0 (reti di Biliotti e Fiorentino). L'Under 15 è stata battuta per 1-0 (rete di Pugliese) con i sardi vicino al pari con Inzaina e Marchi. La Toscana ha piegato anche la rappresentativa sarda femminile per 2-1: le sarde sono passate in vantaggio con Arca, subendo la rimonta di Piccini e Riviera.

L’Under 17 invece ha colto un pari (0-0) nonostante l'espulsione di Cocco. Domani, al Comunale "Bacigalupo" di Taormina, le rappresentative sarde affronteranno l'Umbria.

