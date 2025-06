36 atleti per la gara di pesca in apnea “Trofeo Corallo Sub 2025” che si è svolta domenica 25 maggio a Punta Negra. Una manifestazione sportiva, valida per la qualificazione al Campionato di seconda, organizzata come ogni anno in collaborazione tra la ASD GS Corallo Sub e la Pro Loco di Villanova Monteleone.

Al via si sono presentati ben 36 atleti nelle cui fila si segnala anche la presenza di una partecipante per il campionato femminile. Alle 8.30 i concorrenti si sono diretti verso gli spot migliori per darsi battaglia a suon di catture.

Alle 12.30 sono rientrati, presentando diversi carnieri ricchi di prede che hanno reso incerto il risultato finale.

A Villanova Monteleone, dopo il pranzo offerto dalla Pro Loco, si è provveduto alla pesatura e alla stesura della classifica finale che ha visto terzo qualificato Fabio Pes della ASD GS Corallo Sub con 5 prede per un totale di 3850 punti, secondo classificato Salvatore Zara con 3 prede valide per un totale di 4078 punti. Il vincitore di giornata è risultato Stefano Pilo della ASD Smeraldadeepsea con 7 prede per un totale di 5888 punti. Fabio Pes è l’atleta che si è aggiudicato anche quest’anno il Trofeo Campione Sardo per la classifica finale relativa alle gare svolte quest’anno in Sardegna, trofeo messo in palio dalla ASD GS Corallo Sub e realizzato dall’artista Elio Pulli.

