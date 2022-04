Il maltempo di questi ultimi giorni, con la neve caduta in diverse zone dell'Isola, causa dei disagi anche al programma di calcio regionale. Campo impraticabile ad Arzana, dove Idolo-Ossese era prevista oggi alle 17: match spostato a domani alle 16. Gli altri due rinvii in Eccellenza, a mercoledì 13 alle 16, sono dovuti al Covid: non si giocheranno il big match Sant'Elena-Ilva e Guspini-Monastir. Entrambe slittano per diversi positivi (oltre cinque) nelle squadre di casa.

Serie D. Dopo tre settimane riecco Arzachena e Muravera, i primi reduci da contagi multipli e i secondi da rinvii dovuti agli avversari. Il match clou è quello degli smeraldini, che affrontano il Team Nuova Florida: seconda contro quarta ad Ardea, con la squadra di Marco Nappi a -4 ma con una partita in meno dei laziali (due in tutto da recuperare, mercoledì la prima con la Torres). I rossoblù saranno ospiti proprio dei sarrabesi al Comunale, dopo il rocambolesco 3-3 col Carbonia di mercoledì. Un risultato che ha confermato la crescita dei minerari di David Suazo, attesi dalla sfida allo "Zoboli" con l'Ostiamare per proseguire la risalita. Per il Latte Dolce fanalino di coda è l'ultima spiaggia: dopo sette sconfitte di fila al "Vanni Sanna" ha il Formia, sfida fra le due che chiudono la classifica. Riprende a giocare l'Atletico Uri dopo i positivi, in casa col Real Monterotondo Scalo, trasferta per il Lanusei a Cardito con l'Afragolese. Queste due si giocano alle 14.30, le altre alle 15.

Eccellenza. Complici le modifiche e gli anticipi restano solo cinque partite. L'Ossese può approfittarne e andare in testa, prima di pensare al ritorno di Coppa Italia mercoledì a Isernia (ha vinto 3-0 all'andata. Il Taloro Gavoi (privo del tecnico Mario Fadda squalificato) va a Castiadas, contro un avversario quasi retrocesso, e può agganciare l'Ilva, la Ferrini ha la trasferta ad Arbus dove oggi ha nevicato. Completano Li Punti-Nuorese e Porto Rotondo-Bosa.

Festa possibile. Può arrivare il primo verdetto in Promozione: nel Girone A la Monteponi Iglesias è promossa se batte in casa il Selargius e il Villasimius non fa altrettanto col Villamassargia, altrimenti discorso rimandato al prossimo turno. L'unico rinvio al momento è Tonara-Tharros (Girone B), mentre Andromeda-Quartu 2000 si gioca a Senorbì.

