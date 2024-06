È stato Marco Ratto della Sardegna X Sports ad aggiudicarsi il Triathlon Sprint Città di Cagliari, valido per il campionato sardo Triathlon Sprint assoluto. Uno spettacolo con la splendida cornice del Poetto di Cagliari. I numerosi atleti hanno nuotato per 750 metri, poi la seconda frazione in bici di 20 chilometri ed infine 5 chilometri di corsa. Si sono svolte anche la gara super sprint e quelle dei Giovanissimi, categorie Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Mini Cuccioli.

Ratto è stato l’unico a chiudere sotto l’ora (58:46) precedendo il compagno di squadra Nicola Zorcolo (1:00:29). Completa il podio Fabio Galassi (1:00:51) dell’Imola Triathlon.

Nella categoria femminile, successo per Daniela Ennas della Fuel Triathlon (69esima assoluta col tempo 1:14:51). Alle sue spalle Giorgia Mura del Triathlon Cagliari (1:16:24) e Valentina Tosi della MB Triathlon (1:17:15).

Felicissimi gli atleti. Massimo Marghinotti del Cus Cagliari (32esimo assoluto e quarto di categoria): «Una bellissima manifestazione con la presenza di atleti di spessore. Le condizioni del meteo sono state quasi perfette. La folla e la cornice dello splendido mare del Poetto hanno sicuramente alleviato la fatica. Tante persone, moltissimi bambini tutti col sorriso. Questo è quello che crea questo affascinante sport. L’obiettivo credo sia stato ampiamente raggiunto».

Nella gara Super Sprint si è imposto Manuel Cossu della Fuel Triathlon (30:27) davanti a Roberto Porceddu della Three Experience (32:33) e Sebastian Cossu della Fuel Triathlon (33:11). Per le donne, primo posto per Giulia Carta della Minerva Roma (34:25), seconda piazza per Giorgia Pieraccini del Tri Team Sassari (35:37) e terza per Isabella Nieddu del Cus Cagliari (35:56).

Impeccabile l’organizzazione. Si è detto soddisfatto il presidente regionale Fitri, Carlo Spanu.

