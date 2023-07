È Filippo Maria Reggiani il vincitore assoluto della decima edizione di Nuota in Ogliastra. La competizione, 5 chilometri di fondo organizzata da Francesco Contini (Ogliastra nuoto), si è svolta nel mare di Cea, tra i territori di Tortolì e Bari Sardo. L’atleta della Nuotatori genovesi ha coperto il percorso con il tempo di 1:11:28.666. Alle sue spalle Massimo Fanni (Rari Nantes Cagliari) in 1:12:10.406 e terzo Marco Marmiroli (Reggiana nuoto) in 1:19:59.673.

Primo fra gli over 65 e quarto assoluto Cesare Goffi (Nuoto club Cagliari) in 1:20:10.765. Primo tra gli over 60 l’atleta di Arbatax, Tonino Vitiello (Atlantide Elmas) che ha fatto segnare il tempo di 1:24:01.666, ottavo assoluto. Nella categoria over 55 ha primeggiato Flavio Dessì (Ogliastra nuoto) con il tempo di 1:29:03.920). La leadership femminile se l’è presa Paola Olla (1:26:17.178). L’atleta del Nuoto club Cagliari è giunta nona nella classifica generale.

Nella categoria over 45 ha vinto Floriana Serena Pani, originaria di Lanusei e tesserata per la Rari Nantes Cagliari. Ha nuotato in 1:29:10.737. A consegnare i premi, fra gli altri, anche i consiglieri comunali di Tortolì, Mara Mascia e Riccardo Falchi. La competizione di domenica è stata anticipata, venerdì e sabato, da altre gare a cui hanno preso parte rispettivamente 52 e 100 atleti.

