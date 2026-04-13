Nelle Gare 1 delle semifinali playoff di C Unica, a festeggiare sono le formazioni targate Dinamo Banco di Sardegna. Nella prima sfida della "Final Four" andata in scena al PalaSimula, a Sassari, a gioire è stata la Torres, che ha superato per 68-62 l'Aurea. Dopo un primo quarto offensivamente perfetto, i rossoblù di coach Antonio Mura sono sempre riusciti a proteggere il loro vantaggio grazie a una gran tenuta difensiva. L'Aurea non si è mai arresa, ma nel finale ha fatto la differenza la precisione dalla lunetta di Enrico Casu, autore dei tiri liberi che hanno chiuso la contesa.

Più netta l'affermazione della Dinamo Academy, che nella seconda semifinale ha superato il Sant'Orsola per 81-69. Avanti di 7 lunghezze alla prima sirena, i biancoblù hanno progressivamente ampliato il loro margine di vantaggio approfittando della vena offensiva di Marco Antonio Re, trascinatore di giornata con 22 punti. Alle sue spalle un ottimo Meschini, che ha chiuso a quota 16.

Nel prossimo weekend, sempre al PalaSimula, sono in programma le Gare 2.

Sabato si è giocato anche per conquistare la permanenza nella categoria. Al PalaMurratzu, i Demones Ozieri hanno fatto valere il vantaggio del fattore campo superando la Ferrini (82-70) in Gara 1 della finale playout. Sugli scudi Poloni (19) e Serra (18).

Ozieri-Ferrini 82-70

Demones Ozieri: Cordedda 7, Poloni 19, Aisoni, Carletti 8, Polo ne, Bittau 1, Saba 13, Serra 18, S. Monaco 7, Casu 2, G. Monaco 7, Fara. Allenatore Cadoni

Pisano Arredamenti Quartu: Murgia 2, Pedrazzini 4, Mat. Sassaro 7, Saba 2, Piras 10, Pisu 14, Saddi 14, Diana 5, Fancello, Madau ne, Taccori 2, Marras 10. Allenatore Mar. Sassaro

Parziali: 15-15; 45-38; 69-52

Dinamo-S. Orsola 81-69

Dinamo Academy: Brunu 4, Cubeddu 5, Moscaritolo 2, Giordo 5, Cecchini 8, Meschini 16, Re 22, Panai, Ganga, Cipriano 13, Correddu, De Rosas 6. Allenatore Sassu

Tavoni Sassari: Vargiu 2, Gueye 4, Angius 11, Bertolini 11, Aroni 8, Camboni ne, Raffo 7, Peruzzi 7, Casu 8, Scanu Manunta 6, Barabino 5. Allenatore Ruiu

Parziali: 17-10; 35-27; 61-44

Torres-Aurea 68-62

Sef Torres: N. Pitirra ne, Pricchiazzi 4, Perino ne, E. Pitirra 14, Giua 5, Calzaghe ne, Dell'Erba 4, Denti 2, D'Elia 14, Casu 18, Barabino, Pompianu 7. Allenatore Mura

Fisiokons Sassari: G. Langiu 11, Desole 19, Sanciu, L. Langiu 6, Matta 6, Fumanti 4, Sanna, F. Basoli 12, Usai, Sall 4, Fadda ne, Macciocu ne. Allenatore C. Basoli

Parziali: 26-17; 38-36; 51-43

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