Torneo delle Regioni, ko anche la squadra femminileLe ragazze du Floris sconfitte per 4-0 dal Friuli
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Dopo le sconfitte dell’Under 15 e dell’Under 17 maschile, anche la rappresentativa femminile della Sardegna subisce la seconda battuta d’arresto consecutiva al Torneo delle Regioni. Il Friuli Venezia Giulia si impone con un netto 4-0 contro le ragazze guidate da Lello Floris.
Le sarde resistono per un tempo, chiudendo la prima frazione sullo 0-0, ma nella ripresa arriva il predominio delle friulane. Al 9’ un contropiede del Friuli porta Lorenzini a servire Lakovic, sola davanti al portiere, che non sbaglia e sblocca il risultato.
Due minuti più tardi, all’11’, Lorenzini firma il raddoppio con un’azione personale. Al 20’, sugli sviluppi di un corner, si crea una mischia in area: Zangirolami calcia, il portiere respinge corto e la stessa Zangirolami ribadisce in rete per il 3-0.
Infine, al 43’, una punizione dalla tre quarti destra viene respinta malamente dal portiere e Loschi è pronta ad avventarsi sul pallone, chiudendo il match sul definitivo 4-0.
Nella classifica del girone, Veneto e Friuli Venezia Giulia guidano con 3 punti, mentre la Sardegna resta ferma a 0.
Formazione Sardegna: Doro, Podda, Said, Mallus, Gasmi, Mudadu, Atzori, Peddis, Pinna, Sattile, Deiana; a disposizione: Deiana, Manunza, Muggianu, Avellino, Andrade Cabral, Carecci, Virdis, Nolasco Baltazar, Gonzalez De Agostini.