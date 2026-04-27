Si chiude nel migliore dei modi la fase a gironi per le rappresentative della Sardegna al Torneo delle Regioni di Calcio a 5.

Nell’ultima giornata arrivano tre vittorie su tre per le selezioni maschili – Under 15, Under 17 e Under 19 – che salutano il torneo con prestazioni convincenti. Ora l’attenzione si sposta sulla rappresentativa Femminile, attesa mercoledì dall’impegno nei quarti di finale, dopo la brillante qualificazione conquistata nella giornata precedente, chiudendo da prima nel girone.

Domani alle 10.30 saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei Quarti di Finale in diretta sulla pagina Facebook del Comitato Lazio FIGC-Lega Nazionale Dilettanti.

La gara verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti mercoledì alle 14:30.

LE GARE DI OGGI



Under 15: Sardegna – Umbria 4-1



Bella vittoria per l’Under 15 della Sardegna, che supera l’Umbria con un convincente 4-1 al termine di una gara ben gestita soprattutto nella ripresa.



A sbloccare l’incontro è l’Umbria al 2’ con Edoardo Sestili su calcio di punizione. La reazione sarda arriva nel finale di primo tempo, con Angelo Doppio che trova il pareggio grazie a una conclusione dalla distanza. Si va al riposo sull’1-1.



Nella ripresa la Sardegna cambia passo: al 4’ Mattia Pibiri firma il sorpasso finalizzando un contropiede, mentre a cinque minuti dalla fine Marco Meloni allunga sul 3-1 con una conclusione da attaccante puro. Nel finale arriva anche il definitivo 4-1, ancora con Meloni, bravo a concretizzare l’assist di Alessandro Mulas. Una prestazione solida che premia l’atteggiamento e la crescita del gruppo. La formazione: Piras, Contu, Meloni, Musio, Pinna, Pibiri, Doppio, Mulas, Petruso, Pantaroto. All. Petruso



Under 17: Sardegna – Umbria 5-4



Successo di carattere per l’Under 17 della Sardegna, che supera l’Umbria 5-4 al termine di una sfida ricca di gol ed emozioni. A partire meglio è l’Umbria, che trova il vantaggio con Lorenzo Castellani e raddoppia poco dopo con Mattia Capotosti. La Sardegna reagisce accorciando le distanze con Alessio Cincioni, abile a sfruttare un’incertezza della difesa avversaria, e trova il pareggio allo scadere del primo tempo con Manuel Mascia di testa.



Nella ripresa i sardi completano la rimonta con Francesco Arru, ancora di testa, e allungano subito dopo con Thomas Cano. L’Umbria però resta in partita e trova prima il gol con Christian Anselmi e poi il pareggio con Matteo Foresi. Nel finale, a decidere il match è la rete di Federico Tizi, che consegna alla Sardegna una vittoria meritata al termine di una gara combattuta e spettacolare. Sardegna U17: Cano, Garia, Matta, Mascia, Arru, Perra, Simeoni, Cincioni, Corrias, Piras, Olla, Marcialis. All. Marras



Under 19: Sardegna – Umbria 7-1



Prestazione autoritaria dell’Under 19 della Sardegna, che chiude il proprio percorso nel torneo con una larga vittoria per 7-1 sull’Umbria. A sorpresa è l’Umbria a sbloccare il match dopo appena 30 secondi con Emanuele Mingardi, ma la reazione sarda è immediata: dopo un minuto Davide Venuto ristabilisce la parità. Al 5’ arriva il sorpasso firmato Yassir Abbadi, mentre a un minuto dalla fine del primo tempo Riccardo Frau sigla il 3-1 che manda le squadre al riposo.



Nella ripresa la Sardegna prende definitivamente il controllo della gara. Il capitano Nikolas Capovani sale in cattedra realizzando una tripletta: prima trova il 4-1 sulla respinta del portiere, poi firma il 5-1 con una conclusione dalla distanza e allunga ulteriormente fino al definitivo 7-1, completando la sua prestazione con altre due reti nel finale. Una vittoria netta che certifica la qualità e il valore del gruppo.



Sardegna U19: Paddeu, Fois, Loi, Pinna, Frau, Lecca, Pirisi, Venuto, Capovani, Crobeddu, Argiolas, Abbadi Yjjou. All Paderi.





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