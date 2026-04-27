Himalaya, Capoterra, San Basilio, Bonnanaro, Castelsardo, Santu Predu e Tavolara sono le prime squadre promosse dalla Seconda alla Prima categoria.

Nel girone D sono tre le squadre finite al primo posto con 50 punti. Sono CR Arborea, Busachese e Ales che dovranno affrontarsi nel playoff.

Tavolara, Himalaya, Santu Predu sono le squadre che hanno fatto più punti (68). Le squadre che hanno segnato più reti (101) sono Santu Predu e Tavolara.

Le squadre che hanno subito più gol sono il Norbello (135) e la Fermassenti (119).

© Riproduzione riservata