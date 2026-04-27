Tennis Serie C, i risultati della giornataSi sono disputati domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si sono disputati domenica i match validi per il campionato regionale di Serie C a squadre.
In programma la sesta giornata maschile e la quinta e ultima giornata femminile.
Ecco risultati e classifiche dei gironi.
Serie C maschile.
Girone 1:
Torres Tennis B-Tennis Elmas (recupero giocato sabato) 5-1
Ct Decimomannu B-Sporting Ct Quartu 1-5
Tc Alghero-Tennis Elmas 5-1
Torres Tennis B-Tc Cagliari 6-0
Ha riposato: Tc Arzachena.
Classifica: Sporting Ct Quartu 18; Tc Alghero 13; Ct Decimomannu B* 8; Torres Tennis B* 7; Tennis Elmas* 6; Tc Cagliari 3; Tc Arzachena* 0. (* una partita in meno).
Girone 2:
Ct Macomer-Tc Terranova 1-5
Tc Novelli-Ct Decimomannu A 1-5
Easy Tennis-Tc Tempio 5-1
Ha riposato: Tc70 Oristano.
Classifica: Tc Novelli*, Tc70 Oristano* e Tc Terranova* 12; Ct Decimomannu A* 9; Ct Macomer* ed Easy Tennis* 4; Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Tc Alghero-Tc Ghilarza 3-1
Quattro Mori Tennis Team-Accademia Tennis 3-0
Tc Cagliari B-Torres Tennis 2-2
Classifica: Quattro Mori Tennis Team 13; Tc Alghero 11; Torres Tennis 8; Accademia Tennis 6; Tc Cagliari B* 3; Tc Ghilarza* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Tc Porto Torres-Tc Terranova 0-4
Tennis Elmas-Tc Cagliari A 0-4
Tc Arzachena-Sporting Ct Quartu 0-4
Classifica: Sporting Ct Quartu 13; Tc Cagliari A 11; Tc Terranova 10; Tc Porto Torres 6; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.