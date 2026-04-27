Anche nel campionato di Eccellenza si è conclusa la stagione regolare. Ma per 4 delle 5 rappresentanti galluresi si apre il capitolo esami, che in gergo calcistico si identificano in play off e play out. Per quanto riguarda quelli che offrono la possibilità, dopo un iter lungo e tortuoso che si snoda dall'Isola alla Penisola, di accedere dall'entrata di servizio dopo che l'Ossese lo ha già fatto dalla porta principale, in serie D, a concorrere sono l'Ilvamaddalena e il Tempio.

Quest'ultima però dovrà anche superare uno scoglio: quello chiamato Nuorese, in "gara secca", da disputare nella capitale della Barbagia, con inoltre i verdazzurri che potranno accedere alla seconda fase incontrando l'Ilvamaddalena, anche in caso di pareggio, potendo contare su un miglior piazzamento al termine della fase regolare. Per quelli che per definizione sono a tutti gli effetti da considerare degli autentici esami di riparazione, i cosiddetti play out, in cui dopo gare di andata e ritorno la perdente retrocede (in caso di parità si salva chi ha il miglior piazzamento), si sfideranno il Santa Teresa e il Buddusò, dunque entrambe made in Gallura. Questa sfida fratricida si è determinata nonostante ambedue, nei 90' finali, abbiano ottenuto il successo, ma contemporaneamente hanno fatto lo stesso anche Villasimius e Tortolì, che le precedevano.

Chi invece resterà completamente fuori dai giochi è il Calangianus, che ha chiuso l'annata 25/26 con un superlativo 5° posto, che rende felici e orgogliosi: tifosi, sportivi e simpatizzanti del glorioso club giallorosso, fondato agli albori del secolo scorso (1905). Ieri il perfetto connubio tra Società calcistica, Comune e popolazione ha fatto sì che ai Campioni regionali dell'Eccellenza edizione 25/26, quelli dell'Ossese, sia stata riservata un'accoglienza a dir poco perfetta e organizzata magistralmente in ogni sua fase ricevendo con in testa il sindaco del centro dell'hinterland di Sassari e dei numerosi abitanti di Ossi, presenti al " Signora Chiara", un caloroso e sentito grazie ai calangianesi. Anche la parte ufficiale, data dalla premiazione da parte del presidente dell F.I.G.C. Sardegna, Gianni Cadoni, al capitano bianconero, che ha portato in alto la Coppa, è stata particolarmente coinvolgente ed emozionante.

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