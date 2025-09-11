Lo sport continua a scandire il calendario del “Settembre oristanese”, trasformando la città in un palcoscenico di grandi eventi. Dopo la danza paralimpica e in attesa di apprezzare sotto rete la stella mondiale del volley, Alessia Orro, è il calcio giovanile a prendersi la scena con la seconda edizione del Torneo “Città di Oristano” Under 17, in programma da domani a domenica al centro federale di Sa Rodia.

Quattro le squadre protagoniste: i padroni di casa della Sigma Cagliari, l’Arzachena Academy Costa Smeralda, la storica Lodigiani Romae i pugliesi del Vi.LU. Casarani. Un quadrangolare di alto livello che porterà in campo giovani talenti osservati da tecnici e addetti ai lavori, ma anche centinaia di appassionati pronti a vivere tre giorni di emozioni.

L’appuntamento, organizzato dalla Sigma Cagliari con il contributo della Regione Sardegna – Assessorato allo Sport, ha già superato la sola dimensione agonistica. Sono infatti attese oltre 200 persone tra atleti, staff e famiglie, che soggiorneranno nelle strutture ricettive cittadine.

«Un ringraziamento particolare va alla Federazione per la disponibilità dell’impianto di Sa Rodia e all’assessore allo sport Antonio Franceschi per il sostegno concreto a questa manifestazione», spiega l’organizzatore.

Il fischio d’inizio è previsto nel pomeriggio di domani, con finali e premiazioni in programma nella mattinata di domenica. Tre giorni che faranno del torneo una vetrina per i giovani calciatori, ma anche un’occasione di prestigio e orgoglio per tutta la città di Eleonora.

