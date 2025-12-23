Tra le squadre che rappresentano la Gallura in Prima Categoria, gironi C e D, una solamente nel turno numero 13 di andata, può festeggiare per la vittoria ottenuta.

Si tratta di quella guidata da Alfonso Sannio che, con i 3 punti conquistati, riesce a raggiungere quota 24 e a confermarsi solitaria al quarto posto. Non era però iniziata bene per l'Oschirese, che dopo 20' si era trovata in svantaggio contro il Bottida. Ma la reazione dei locali si concretizzava 5' prima del riposo, con il pari di Satta, e nella ripresa poi si completava l'opera con il vantaggio a metà frazione di Budroni. Ora a precedere i granata sono nell'ordine: Macomer a 29 punti, Supramonte 28 e Fonni 27.

Come già accennato nel girone D non ci sono state vittorie: Lauras e Badesi 09, affrontatesi nel derby, hanno concluso in parità (1-1) e il Valledoria ha perso in casa del Sorso 1930 e ne ha subito il sorpasso al quarto posto. Il derby disputato al "Limbara" è stato senza dubbio avvincente e combattuto dall'inizio alla fine, mettendo in mostra due squadre in buona salute: a sbloccare il risultato sono stati i locali, con quel Del Soldato sempre più a suo agio nelle vesti realizzative.

Per poter stare più tranquillo l'undici di Franco Scano ha cercato con insistenza il raddoppio, ma proprio nel momento migliore dei locali, attorno a metà ripresa gli ospiti pervenivano al pareggio con Foddai. A fine partita sia il tecnico ospite Antonio Borrotzu che quello locale si sono detti soddisfatti della prova dei ragazzi.

In ragione di questo risultato il Lauras ora è sesto con 19 punti, mentre due punti sotto si trova il Badesi 09. Passiamo infine al Valledoria, che nonostante la sconfitta guida con 22 punti la pattuglia delle Galluresi. Al rientro in campo, dopo le festività , nella 14esima del Girone C l'Oschirese farà visita alla Bittese, mentre nel gruppo D il Valledoria sarà A confronto, nell'incontro clou della giornata, col Lanteri. Infine, il Lauras andrà ad Olmedo ed il Badesi 09 giocherà in casa contro l'Atletico Sorso. GIANNI PISCHEDDA Didascalia foto: L'esterno d'attacco dell' Oschirese ( Prima Gir. C), Paolo Langiu. ( G.Pischedda).

