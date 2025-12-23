Capellino guida la classifica marcatori dell’Eccellenza al giro di boaDomenica scorsa l’attaccante dell’Iglesias ha messo a segno il nono gol stagionale nella gara contro il Villasimius
È Nicolas Martin Capellino dell’Iglesias il capocannoniere del campionato di Eccellenza al termine del girone d’andata. Domenica scorsa l’attaccante di una delle tre capoliste ha messo a segno il nono gol stagionale nella gara contro il Villasimius, consolidando il primato nella classifica marcatori.
Alle sue spalle stacca Caio De Cenco dell’Ilvamaddalena, ora raggiunto a quota otto reti da Ousmane Baldé (Buddusò), Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia) e Joel Salvi Costa (Iglesias). Proprio Pavone è stato grande protagonista nell’ultimo turno, firmando una doppietta decisiva nella sfida contro l’Ilvamaddalena.
Sale a quota sette Blas Dante Tapparello dell’Ossese, che aggancia Andrea Porcheddu (Carbonia) e Vittorio Attili (Ilvamaddalena).
A sei marcature, infine, si confermano Nicola Mereu (Lanusei) e Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio), ai quali si aggiunge Marco Caggiu della Nuorese, andato a segno nell’ultimo turno contro il Sant’Elena.
CLASSIFICA
9 RETI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias).
8 RETI: Ousmane Balde (3 rig.) (Buddusò); Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena).
7 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
6 RETI: Nicola Mereu (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).
5 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Samuele Spano (Tempio).
4 RETI: Igor Caetano Trindade (1 rig.) (Lanusei); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Lorenzo Cocco (2 rig.) (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).
3 RETI: Ablaye Faye (Buddusò); Alessandro Mauro, Niccolò Moreo, Gonzalo Conejo Perez (1 rig.) e Clayton Valentini (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 2, Villasimius 1); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Mauro Castro e Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Alessio Saba (Villasimius).