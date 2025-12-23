Andrea Sanna torna in solitaria al comando della classifica marcatori del campionato di Promozione, girone A. L’attaccante del Terralba, nell’ultimo impegno dell’anno, ha messo a segno l’undicesima rete stagionale, staccando la concorrenza.

Restano infatti a quota dieci Marco Gianoli della Tharros e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, che inseguono da vicino il capocannoniere.

Sale a nove gol Angelo Marci, autore della rete decisiva che ha consentito alla capolista Guspini di superare il Cus Cagliari. A quota otto, invece, figurano Marco Atzeni dell’Arborea e Luca Muscas della Villacidrese.

Nel girone B continua il serrato testa a testa tra Diego Barboza dell’Alghero e Domenico Saba del Bonorva. Entrambi, nell’ultimo turno, hanno raggiunto quota sedici reti stagionali, confermandosi al vertice della graduatoria. Si avvicina al duo di testa Juan Vera Rubio, ora a tre lunghezze di distanza, attaccante passato recentemente dalla Macomerese al Castelsardo.

 

GIRONE A

11 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

10 RETI: Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

9 RETI: Angelo Marci (2 rig.) (Guspini).

8 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Luca Muscas (Villacidrese).

7 RETI: Lorenzo Camba (2 rig.) (Cus Cagliari); Gianluca Reginato (Selargius); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Roberto Cappai (Villacidrese).

6 RETI: Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

5 RETI: Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Ezequiel Cordoba (Guspini); Mattia Sardu (2 rig.) (Samugheo); Fabrizio Casu e Raffaele Picciau (3 rig.) (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia).

4 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Omar Loi (1 rig.) e Marco Sanna (Calcio Pirri); Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Julian Marcos Miranda, Riccardo Pulcrano e Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Mirco Loreto (Samugheo); Filippo Orrù (Tharros); Gino Noli (Tonara); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia).

 

GIRONE B

16 RETI: Diego Barboza (2 rig.) (Alghero); Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).

13 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (0 Castelsardo; 13 Macomerese).

12 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

10 RETI: Antonio Mossa (Luogosanto); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).

9 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Predrag Radovanovic (1 rig.) (Coghinas); Victory Igene (Usinese).

8 RETI: Cissè Kaba Sidi (Bosa); Mattia Asara (3 rig.) (Castelsardo); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).

7 RETI: Claudio Fadda (1 rig.) (Bosa).

6 RETI: Antonio Marras (Alghero); Nicolò Trenta (Campanedda); Agustin Meli (Coghinas); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

5 RETI: Joel Baraye e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Samuele Pinna (Bonorva); Ruben Figueiras (Thiesi); Nicola Sanna (Usinese).

