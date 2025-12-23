Promozione, Andrea Sanna torna solo al comando dei bomber nel girone ANel girone B in vetta Diego Barboza e Domenico Saba
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Andrea Sanna torna in solitaria al comando della classifica marcatori del campionato di Promozione, girone A. L’attaccante del Terralba, nell’ultimo impegno dell’anno, ha messo a segno l’undicesima rete stagionale, staccando la concorrenza.
Restano infatti a quota dieci Marco Gianoli della Tharros e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, che inseguono da vicino il capocannoniere.
Sale a nove gol Angelo Marci, autore della rete decisiva che ha consentito alla capolista Guspini di superare il Cus Cagliari. A quota otto, invece, figurano Marco Atzeni dell’Arborea e Luca Muscas della Villacidrese.
Nel girone B continua il serrato testa a testa tra Diego Barboza dell’Alghero e Domenico Saba del Bonorva. Entrambi, nell’ultimo turno, hanno raggiunto quota sedici reti stagionali, confermandosi al vertice della graduatoria. Si avvicina al duo di testa Juan Vera Rubio, ora a tre lunghezze di distanza, attaccante passato recentemente dalla Macomerese al Castelsardo.
GIRONE A
11 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
10 RETI: Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).
9 RETI: Angelo Marci (2 rig.) (Guspini).
8 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Luca Muscas (Villacidrese).
7 RETI: Lorenzo Camba (2 rig.) (Cus Cagliari); Gianluca Reginato (Selargius); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Roberto Cappai (Villacidrese).
6 RETI: Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
5 RETI: Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Ezequiel Cordoba (Guspini); Mattia Sardu (2 rig.) (Samugheo); Fabrizio Casu e Raffaele Picciau (3 rig.) (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia).
4 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Omar Loi (1 rig.) e Marco Sanna (Calcio Pirri); Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Julian Marcos Miranda, Riccardo Pulcrano e Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Mirco Loreto (Samugheo); Filippo Orrù (Tharros); Gino Noli (Tonara); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia).
GIRONE B
16 RETI: Diego Barboza (2 rig.) (Alghero); Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).
13 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (0 Castelsardo; 13 Macomerese).
12 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).
10 RETI: Antonio Mossa (Luogosanto); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).
9 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Predrag Radovanovic (1 rig.) (Coghinas); Victory Igene (Usinese).
8 RETI: Cissè Kaba Sidi (Bosa); Mattia Asara (3 rig.) (Castelsardo); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).
7 RETI: Claudio Fadda (1 rig.) (Bosa).
6 RETI: Antonio Marras (Alghero); Nicolò Trenta (Campanedda); Agustin Meli (Coghinas); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
5 RETI: Joel Baraye e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Samuele Pinna (Bonorva); Ruben Figueiras (Thiesi); Nicola Sanna (Usinese).