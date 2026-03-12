La Promozione sarda entra nella fase più calda della stagione. Sabato si gioca la decima giornata di ritorno del girone A, con tutte le gare in programma alle 15, ad eccezione dell’anticipo serale delle 18 tra Selargius e Tonara. Con cinque giornate ancora da disputare, la lotta per la vetta e quella per evitare la retrocessione restano apertissime.

I riflettori sono puntati soprattutto sull’alta classifica. La capolista Terralba, in testa con 64 punti, sarà impegnata all’”Annunziata” di Castiadas contro i sarrabesi, terzi a quota 60, in una sfida che può accorciare ulteriormente la classifica. La squadra di Bebo Antinori ha dimostrato grande solidità durante la stagione e punta a sfruttare il fattore campo per restare agganciata al treno della promozione.

Altro scontro diretto di enorme peso è quello tra Guspini e Villacidrese, rispettivamente seconda e quarta della graduatoria. I guspinesi, a un solo punto dalla vetta, non possono permettersi passi falsi, mentre la Villacidrese, a quota 59, vede in questa partita l’occasione per rientrare pienamente nella corsa al primo posto. Due sfide, dunque, che coinvolgono le prime quattro della classifica e che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato.

Interessante anche la sfida tra Arborea e Vecchio Borgo Sant’Elia, con le due squadre separate da appena due punti (39 contro 41). Un confronto per il quinto posto.

A Cagliari si gioca invece un derby cittadino delicato tra Cus Cagliari e Atletico Cagliari, entrambe a caccia di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Punti salvezza in palio nella gara tra Freccia Parte Montis e Samugheo, con i padroni di casa chiamati a risalire dal fondo della classifica.

Completano il programma Jerzu–Pirri, Uta– Baunese e Ovodda–Tharros, gare importanti soprattutto per le squadre impegnate nella lotta salvezza.

Chiuderà il quadro della giornata la sfida serale (a Settimo San Pietro) delle 18 tra Selargius e Tonara: i selargini, quinti con 43 punti, cercano continuità per consolidare la loro posizione, mentre il Tonara ha bisogno di punti per tenere vive le speranze di risalita.

