La decima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone B, si preannuncia ricca di sfide interessanti, con tutte le partite in programma oggi alle 15:00, tranne Ghilarza-Tuttavista che inizierà alle 15:30.
Sfida impegnativa per l’Atletico Bono (23 punti), che ospita la capolista Alghero (77 punti). I biancorossi devono cercare punti salvezza contro una squadra che sta dominando il campionato.
Match tra la seconda in classifica Bonorva 1960 (60 punti) e l’Ozierese 1926 (53 punti), terza. Entrambe le squadre puntano a consolidare la zona playoff.
Sfida importante per il Campanedda (31 punti) in lotta per non retrocedere contro il Coghinas (48 punti), squadra attualmente in piena zona playoff.
Il Castelsardo (29 punti) ospita l’Arzachena (41 punti). Gli ospiti cercano punti per avvicinarsi alla zona playoff, mentre i padroni di casa puntano a muovere la classifica per la salvezza.
Il Li Punti Calcio (26 punti) affronta Stintino (28 punti), entrambe squadre in zona playout. Uno scontro diretto delicatissimo.
Il Luogosanto (43 punti) ospita il Bosa (33 punti). Gli ospiti cercano punti salvezza, mentre i padroni di casa puntano alla quinta piazza.
Il San Giorgio Perfugas (31 punti) affronta il Thiesi (41 punti). Un match chiave per entrambe le squadre che lottano rispettivamente per la salvezza e per un piazzamento tranquillo a centro classifica.
Spicca anche il match tra Usinese (46 punti) e Macomerese Calcio (40 punti). I padroni di casa vogliono confermarsi in zona playoff, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per salire in classifica.
Chiude (posticipato alle 15.30) il turno la gara tra Ghilarza Calcio (21 punti) e Tuttavista Galtelli (12 punti).