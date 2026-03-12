Un sabato di fuoco attende le prime quattro squadre della classifica del girone A della Promozione. In programma Castiadas-Terralba e Guspini-Villacidrese. Il Terralba è la capolista con quattro punti di vantaggio sul Castiadas. Il Guspini è secondo sempre con quattro punti di vantaggio dalla Villacidrese. Come a dire che, vincendo, Castiadas e Villacidrese contribuiranno a creare la grande ammucchiata con un torneo ancora da decidere a sei turni dal termine.

In coda, si gioca per la salvezza Jerzu-Pirri. In programma anche Cus-Atletico Cagliari, Mogoro-Samugheo, Ovodda-Tharros, Selargius-Tonara e Uta-Baunese.

© Riproduzione riservata