Marcatori Promozione: Sanna avanza nel girone A, Barboza domina nel BDoppietta per l’attaccante del Terralba, ora a 23 gol. Nel girone B, il centrocampista dell’Alghero Barboza vola a quota 30, davanti a Saba e Molozzu
Continua la scalata di Andrea Sanna nella classifica dei marcatori del girone A di Promozione. L’attaccante della capolista Terralba, grazie alla doppietta firmata nell’ultimo turno, sale a quota ventitré, incrementando il vantaggio dall’immediato inseguitore Angelo Marci (Guspini), fermo a diciassette reti.
Sedicesimo sigillo stagionale per il bomber del Vecchio Borgo Sant’Elia, Samuele Mastropietro. Resta a quattordici marcature Marco Gianoli della Tharros, mentre sale a dodici Lorenzo Camba del Cus Cagliari.
Nel girone B di Promozione vola a quota trenta Diego Barboza della corazzata Alghero. Il centrocampista dei giallorossi è il leader indiscusso della classifica marcatori. Alle sue spalle, comunque con un bottino importante di ventitré reti, Domenico Saba del Bonorva. Raggiunge diciannove gol Gavino Molozzu dell’Atletico Bono, autore di una doppietta nell’importante successo sul campo del Thiesi.
GIRONE A
23 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
17 RETI: Angelo Marci (6 rig.) (Guspini).
16 RETI: Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).
14 RETI: Marco Gianoli (Tharros).
12 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari).
11 RETI: Gianluca Reginato (Selargius); Roberto Cappai (Villacidrese).
9 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
8 RETI: Massimo Pibiri (1 rig.) (Arborea); Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Marco Sanna (Calcio Pirri); Ezequiel Cordoba (1 rig.), Gianluca Riep (Guspini); Luca Muscas (Villacidrese).
7 RETI: Riccardo Pulcrano, Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Edoardo Sedda (Ovodda); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020); Matteo Atzei (Villacidrese).
6 RETI: Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Julian Marcos Miranda (Castiadas); Gino Noli (Tonara); Fabrizio Casu (Uta 2020); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia).
GIRONE B
30 RETI: Diego Barboza (5 rig.) (Alghero).
23 RETI: Domenico Saba (7 rig.) (Bonorva).
19 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono).
17 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (2 rig.) (Macomerese).
15 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 2, Macomerese 13).
14 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
13 RETI: Mattia Asara (6 rig.) (Castelsardo); Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese).
12 RETI: Victory Igene (2 rig.) (Usinese).
11 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).
9 RETI: Agustin Meli (Coghinas); Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese).
8 RETI: Augusto Bonivardi (2 rig.) (Arzachena); Cissè Kaba Sidi (Bosa); Joao Pedro Pereira Barzaghi (2 rig.), Nicolò Trenta (Campanedda); Gabriele Nieddu (Ghilarza); Antonio Fantasia (4 rig.) (Ozierese); Ruben Figueiras (Thiesi).
7 RETI: Joel Baraye, Antonio Marras, Luca Scognamillo (2 rig.) (Alghero); Luigi Solinas (Atl. Bono); Michele Chelo, Samuele Pinna (Bonorva); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.).