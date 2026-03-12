Marcatori Eccellenza: Balde e Martins restano in vetta, Tapparello li insegueRaggiungono la doppia cifra, con dieci marcature, Caio De Cenco (Ilvamaddalena) e Marco Caggiu (Nuorese)
Restano Ousmane Balde (Buddusò) e Alfredo Francisco Martins (Lanusei) in testa alla classifica marcatori del campionato di Eccellenza con quattordici reti. Si avvicina però Blas Dante Tapparello, attaccante della capolista Ossese, che nella nona giornata di ritorno ha realizzato una doppietta contro il Buddusò, salendo a quota tredici.
Raggiungono la doppia cifra, con dieci marcature, Caio De Cenco (Ilvamaddalena) e Marco Caggiu (Nuorese), entrambi autori di un gol, e raggiungono Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).
Fermi a nove: Andrea Porcheddu (Carbonia), Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa (Iglesias), e Kaio Piassi (Ilvamaddalena).
14 RETI: Ousmane Balde (6 rig.) (Buddusò); Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).
13 RETI: Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
10 RETI: Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).
9 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Nicolas Martin Capellino, Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Kaio Piassi (Ilvamaddalena).
8 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa).
7 RETI: Niccolò Moreo (Calangianus); Nicola Mereu (Lanusei); Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese).
6 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio).
5 RETI: Leonardo Boi (Carbonia); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Nicolas Martin Carlander (1 rig.) (Santa Teresa); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 4, Villasimius 1); Nahuel Menseguez (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).