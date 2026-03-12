Il Giudice Sportivo ha reso note le ultime decisioni disciplinari nel campionato di Promozione.

Tra i calciatori espulsi, spiccano le squalifiche per quattro gare per Simone Serra del Coghinas Calcio e per Alessandro Marongiu della Freccia Parte Montis. Tre gare di squalifica per Daniele Fenude della Baunese, espulso per doppia ammonizione e autore di espressioni limitatamente offensive verso l’arbitro mentre lasciava il terreno di gioco.

Due gare di squalifica sono state comminate a Edoardo Caria del Thiesi, a Alessandro Fronteddu del Tuttavista Galtelli e ad Alessandro Pischeddu del Bosa.

Una giornata di squalifica è stata inflitta a Passalenti Agustin Ivan dell’Atletico Bono e a Valerga Marcos Luis D’Amico dello Stintino, mentre altri calciatori sono stati sanzionati per recidiva in ammonizione: Mario Abozzi del Castelsardo, Felipe Jose Roccuzzo dell’Alghero, Leonardo Riu del Bosa, Gabriel Alejand Criado e Alessandro Ruiu del Coghinas Calcio, Pierluigi Deriu del Luogosanto e Fausto Moroni del Thiesi, oltre a Diego Moretti, Marco Ornano e Filippo Cherchi per recidiva nella quinta ammonizione.

© Riproduzione riservata