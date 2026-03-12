Con l'analisi sul campionato di Seconda categoria chiudiamo la nostra rassegna settimanale sulle squadre galluresi e della contigua Anglona, comprese tra Eccellenza, e appunto, Seconda.

Nel girone H, sia per quanto concerne la parte alta, ma a ben vedere anche nel resto della graduatoria non si è registrato alcun cambiamento: qualche lieve variazione potrebbe registrarsi, dopo il posticipo di venerdì 13, fra Porto Rotondo e Alà.

Per ciò che concerne il raggruppamento F, delle variazioni si sono avute sia in testa che in coda. Il quartetto di testa che da qualche turno comanda il girone H rimane ben saldo: Tavolara 55, Golfo Aranci 52, Palau 51, Porto San Paolo 46. Avendo superato nell'ordine: Porto Cervo (rimane 5°, con 35), Siniscola 2010 (1). Funtanaliras Monti 22, e La Salette 33.

L'altro successo è stato del Loiri 17, sul terreno del Biasì 25. L'unico pareggio della giornata è stato quello tra Budonese 10 e Trinità 20. Riandando al quartetto che in quanto a gol non ha rivali e dove la salsedine anziché corrodere "lubrifica" c'è da registrare un sensibile aumento: Tavolara, Golfo Aranci, Palau, Porto San Paolo, hanno raggiunto quota 294.

Per «picco 300» , si dovrà per attendere sabato 21, ovvero dopo la sosta programmata per questo fine settimana. Parlavamo delle novità nel girone F: c'è stato il sorpasso in vetta dell'Ottava 46, sull'Atletico Castelsardo 43, sconfitto a Florinas.

Lo Sporting Paduledda torna al successo, ora è quinto, con 30 punti. Un punto al di sotto, il Laerru 29, sconfitto a Viddalba. A questo proposito ora la Viddalbese 14 non è più sola in fondo alla classifica, ma in compagnia del Monte Muros, e a questo punto si delinea una lotta a due, per evitare la retrocessione diretta. Avendo perso rimane a quota 28 il Codaruina.

© Riproduzione riservata