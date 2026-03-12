La partita del girone A di Prima categoria tra Quartu 2000 e S. Vito, prevista per il 7 marzo scorso non era stata giocata per la mancata presentazione della squadra di casa. Il giudice sportivo ha agito di conseguenza: il Quartu 2000 ha perso la gara a tavolino per 0-3 ed è stato penalizzato di un punto in classifica. Per la squadra campidanese anche un ammenda di 150 euro per la prima rinuncia stagionale.

Con questa decisione, il San Vito di mister Angelo Padiglia si aggiudica tre punti preziosi in chiave salvezza, salendo a quota 24 punti in classifica, mentre il Quartu 2000 scende da sei a cinque punti.

