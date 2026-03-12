Domenica, alle 15, in Eccellenza va in scena la venticinquesima giornata che propone un turno ricco di sfide importanti sia nella corsa al vertice che nella lotta per evitare la zona pericolosa della classifica. Con diverse squadre racchiuse in pochi punti, ogni risultato può cambiare gli equilibri di un torneo finora molto combattuto.

A guidare la classifica è l’Ossese con 48 punti, ancora imbattuta dopo 24 giornate. La capolista sarà impegnata sul campo del Villasimius, squadra che sta attraversando un buon momento e che con i suoi 30 punti è uscita fuori dalla zona playout. Per l’Ossese sarà un test delicato, con l’obiettivo di difendere il primato dagli assalti delle inseguitrici.

Alle spalle della capolista si muove la Nuorese, seconda a quota 46 e protagonista di una stagione di alto livello. I verdazzurri ospiteranno il Lanusei in uno dei derby più attesi della giornata. Gli ogliastrini, quinti con 35 punti, puntano a rilanciarsi in zona alta, mentre la compagine di Bonomi non può permettersi passi falsi se vuole continuare a mettere pressione alla prima della classe.

Sfida di grande fascino anche al Nino Manconi di Tempio, dove i galletti riceveranno l’Ilvamaddalena. I galluresi sono quarti con 41 punti, mentre la formazione maddalenina occupa il terzo posto a quota 43: uno scontro diretto che potrebbe ridisegnare la zona podio e alimentare ulteriormente le ambizioni delle due squadre.

Molto equilibrata si annuncia anche la gara tra Tortolì e Taloro. Gli ogliastrini sono coinvolti nella lotta per allontanarsi dalle zone basse della classifica, mentre il Taloro, con 33 punti, cerca continuità per restare agganciato alla parte sinistra della graduatoria.

In zona tranquilla ma con margini ancora ridotti si collocano Carbonia e Calangianus, protagoniste di una sfida che potrebbe dare ulteriore serenità alla vincente. Attenzione anche alla partita tra Buddusò e Iglesias, due squadre separate da sei punti e con obiettivi diversi.

Punti pesanti in chiave salvezza sono in palio anche nella gara tra Santa Teresa e Ferrini (anticipata alle 14.30), mentre il Sant’Elena, fanalino di coda con 14 punti, a Settimo affronterà l’Atletico Uri con l’obiettivo di riaprire almeno in parte la corsa verso i playout.

