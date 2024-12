Il Mulinu Becciu ritorna al comando del Girone B di Terza Categoria. Nell’ottava giornata, la squadra cagliaritana si è aggiudicata (0-1) lo scontro al vertice contro il Belvedere Villasalto. Sorpassato il Calcio Kalagonis che ha vinto (1-3) con l’Accademia Dolianova ma senza incamerare punti, essendo la squadra del Parteolla fuori classifica. Al terzo posto il Soleminis di Paolo Nonnis che con risultato tennistico (0-6) ha vinto il derby col Real Parteolla. Le reti di Cadelanu, Murgia (doppietta), Tonelli, Agus e Serci.

«La nostra nuova società è stata costituita nel 2023», dice il presidente del Soleminis Paolo Lai, ex calciatore (ha giocato anche nel Sinnai). «Un anno fa alcuni ragazzi mi espressero il desiderio di voler riprendere a giocare in paese. Assieme agli attuali dirigenti prendemmo a cuore questa proposta e così formammo una squadra per il 90% formata da giocatori del posto, dai 16 ai 45 anni. Esordio con un onorevole quinto posto. Alla guida tecnica», continua, «abbiamo confermato Nonnis per il gran lavoro fatto col gruppo. Per la nostra società il momento della partita deve essere di festa per tutte le famiglie, bambini compresi. L’entusiasmo è sempre molto alto e coinvolgente. L’obiettivo è quello di creare un gruppo solido e favorire la crescita e l’inserimento dei giovani. Siamo terzi a tre punti dalla vetta: sognare non è vietato».

Nel Girone A, la capolista Barbusi ha battuto (1-0) un mai domo Antas. I giallorossi ha un vantaggio di tre lunghezze su Teulada (ha riposato) e Villaperucciu (vittorioso 1-4 sul campo dell’Arresina).

Nel Gruppo C, la capolista Oratorio Terralba ha vinto (0-1) di misura sul campo dell’Orotelli. Resta a due lunghezze il Barbagia Sport che con lo stesso risultato ha superato la Virtus Villaurbana. Il Siamanna ha rifilato quattro reti al Sili agganciando in terza posizione il Mogorella, bloccato (1-1) in casa dal Pabillonis.

Nel Gruppo E, si ferma a otto la serie di vittorie del Monte Muros che ha pareggiato (0-0) con l’ostico Ebadottu Carlo Fresu, appaiato in seconda posizione con Nughedu (non è andato oltre l’1-1 con La Tulese) e la Morese (incassati tre punti a tavolino contro il New Codrongianos).

Nel Girone F, nono successo su altrettante gare per l’inarrestabile Viddalbese che ha travolto (5-0) La Nurrese. Il Deportivo Baddelenga ha piegato (2-3) e scavalcato in seconda posizione la Turritana.

Infine, nel Girone G la prima della classe Atletico Tomi’s Oschiri ha liquidato (2-1) la pratica Unione Sportiva Pausania mantenendo un punto di vantaggio sul Loiri che ha rispettano il pronostico battendo (3-1) la cenerentola Arzachena 2015.

© Riproduzione riservata