Volano le squadre giovanili della Cos con le squadre dei Giovanissimi e degli Allievi saldamente al comando dei loro gironi dopo sette giornate di gare.

La squadra di Ruzzu e Moi si è imposta domenica sul Decomp 07 per 4-1; quella di Tascedda ha ottenuto la settima vittoria consecutiva vincendo per 2-0 sul terreno del Gigi Riva.

Un vivaio che cresce con una squadra di tecnici qualificati con diversi Juniores che sono finiti nei quadri della prima squadra facendo anche l'esordio in serie D. Vedi l'esperienza del 17enne portiere Loddo.

© Riproduzione riservata