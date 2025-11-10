Arrivano solamente due vittorie per le 7 formazioni oristanesi impegnate nel corso della decima giornata di andata del torneo di Promozione regionale di calcio.

Entrambi i successi arrivano nel girone A, con Terralba F. Bellu e Arborea. I primi si impongono sull’ostico campo dell’Ovodda per 3 a 0. Il settimo successo stagionale, grazie alle reti siglate da Uliana e Atzori e ad un autogol, vale alla compagine allenata da Daniele Porcu la conferma del secondo posto, in condominio con il Castiadas, e il ritardo inalterato dalla capolista Guspini, distante solo un punto. L’Arborea, invece, vince in casa contro il Tonara per 3-1. L’undici guidato da Nicola Battolu si impone grazie alle marcature di Cicu, Orro e Pibiri, dà continuità ai risultati (allunga la striscia positiva a 5 risultati di fila con 4 vittorie e un pareggio) e aggancia un piazzamento in zona playoff. Arriva a tre gare di fila la continuità di risultati della Freccia Parte Montis che pareggia 0-0 contro il Pirri. Punto che permette ai mogoresi di agganciare Tonara e Ovodda a quota 6 e comporre così un terzetto all’ultimo posto. Cadono, invece, Samugheo e Tharros, entrambe in trasferta. La formazione guidata da Giorgio Ferraro cede posizione in classifica e posta in palio (3-0 il finale) al Selargius. Gli oristanesi cadono sul campo del Cus Cagliari per 2-0. Per i giovani allenati da Bruno Frongia e Gianluca Pinna è il secondo stop nelle prime 10 gare.

Nel girone B doppia sconfitta per Bosa e Ghilarza. I bosani cedono sul campo del Campanedda per 1-0 e incassano la quarta sconfitta di fila (quinta stagionale). I ghilarzesi, invece, nulla possono contro la corazzata Alghero, vittorioso 0-4 al Comunale “Walter Frau” di Ghilarza.

