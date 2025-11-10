Si gioca domenica prossima una delle gare di Eccellenza più attese di questo inizio di stagione. In campo Ilvamaddalena-Tempio, la prima della classe contro la quinta, l'Ilva appunto, staccata di soli quattro punti.

Gli arsenalotti puntano a tornare in serie D, il Tempio pure dopo tantissimi anni di assenza.

Una vittoria dell'Ilva rimetterebbe tutto in gioco, un successo del Tempio allontanerebbe l'Ilva dai suoi sogni. Da qui l'importanza di questa gara, che attende il pubblico delle grandi occasioni.

L'Ilva ieri ha perso tre punti che già aveva in tasca a Gavoi contro il Taloro. A cinque minuti dalla fine vinceva per 1-0. Nel finale ha bruciato tutto subendo il pari e poi la sconfitta nell'incredibile finale.

Una sconfitta pesante, inattesa anche se arrivata in un campo difficile come quello di Gavoi. Forse i maddalenini si sono illusi, di sicuro il Taloro è squadra che non si arrende mai. Capace anche di trasformare una sconfitta che sembra certa in una clamorosa vittoria in pochissimi minuti.

© Riproduzione riservata