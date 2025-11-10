«Abbiamo sbagliato? Ce ne prendiamo le responsabilità, ma adesso è il momento di lottare tutti uniti per mantenere la Torres in questa categoria»: così il presidente Stefano Udassi nella conferenza di questa mattina.

Sul ritorno di Alfonso Greco in panchina, ha spiegato il direttore sportivo Andrea Colombino: «L’aspetto più importante è che Greco conosce l’ambiente e il nucleo storico dei giocatori e questo ci dà anche il vantaggio di non perdere ulteriore tempo per l’assestamento con un nuovo allenatore. Abbiamo fiducia in Greco e siamo sicuri ci toglierà da questa situazione. L'identità si è un po' persa ma da oggi speriamo vengano fuori i valori tecnici della squadra».

Il presidente rossoblù Udassi ha aggiunto: «Rivolgo un appello a tutti, soprattutto ai tifosi che già tante volte sono stati il dodicesimo uomo in campo: è il momento di difendere la categoria con le unghie e con i denti. E mi auguro che ci sia anche una attenzione maggiore nelle direzioni di gara, non lanciamo accuse o facciamo le vittime, però alcune decisioni arbitrali non ci sono piaciute».

