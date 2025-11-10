È stata giocata ieri la terza giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre. Ecco i risultati e le classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Torres Tennis-Tc Terranova A 0-3

Poggio Sport Village A-Tc Alghero A 3-0

Tc70 Oristano A-Tc Moneta 1-2

Ha riposato: Tc Cagliari A.



La classifica: Tc Terranova A 6; Poggio Sport Village A* e Tc Cagliari A* 4; Torres Tennis* e Tc Moneta 2; Tc70 Oristano e Tc Alghero A 0. (* una partita in meno).



Prima serie femminile.

Tc Terranova A-Torres 0-3 (giocata sabato)

Cus Cagliari-Sporting Ct Quartu A 0-3

Quattro Mori Tennis Team A-Tc Alghero rinviata per pioggia

Ha riposato: Tc Cagliari A.



La classifica: Torres Tennis 6; Sporting Ct Quartu A 4; Quattro Mori Tennis Team A**, Tc Cagliari A* e Tc Terranova A* 2; Cus Cagliari e Tc Alghero 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

© Riproduzione riservata