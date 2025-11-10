Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo l’Olimpia Cagliari, che in via Pessagno piega i Demones Ozieri e ritrova ossigeno in classifica.

Nella settima giornata di andata della Serie C Regionale, sorridono anche Dinamo Sassari, Calasetta e Sant’Orsola Sassari, mentre cade in casa la Sirius Nuoro.

La Dinamo conferma il proprio buon momento superando la Scuola Basket Carbonia al PalaSerradimigni grazie ai 26 punti di Meschini e ai 17 di Re. Il Calasetta, trascinato da Mpeck (20) e Werlich (15), difende il parquet di casa battendo l’Antonianum dopo una gara combattuta fino all’ultimo.

Il Sant’Orsola continua a stupire: il capocannoniere Luca Sanna ne mette 22 nel successo esterno sul campo dell’Aurea Sassari, risultato che vale il primo posto in classifica in coabitazione con i tabarchini.

Si ferma invece la corsa della Sirius Nuoro, battuta in volata dalla Torres, mentre la Ferrini Quartu ha osservato il turno di riposo.

Camping La Salina Calasetta – Basket Antonianum 89-82

Parziali: 16-24, 21-14, 29-19, 23-25.

Calasetta: Amadori 6, Penoni, Romeo 10, Vivi, Mpeck 20, Targonskis 14, Zucca 7, Werlich 15, Fontana, Ranucci 15, Fucka 2. All. Simone Frisolone.

Antonianum: Medda, Cogoni 2, R. Mattana 2, Ruggeri, Malpede 16, Suriano 21, Jordan 14, Pirisi, Napoli, Neri 4, A. Mattana 21, Tiragallo 2. All. Antonio Atella.

Arbitri: Fiorin di Nurachi, Atzeni di Arbus.

Polisportiva Dinamo Sassari – Scuola Basket Carbonia 95-80

Parziali: 21-23, 27-21, 24-15, 23-21.

Dinamo: Vargiu 7, Brunu, Cubeddu 8, Moscaritolo, Giordo 14, Cecchini 6, Meschini 26, Re 17, Panai 1, Cipriano 16, Correddu, De Rosa. All. Gabriele Sassu.

Carbonia: Boi 8, Angius 2, Barreiro 8, Manca 7, Porricino 4, Deliperi 10, Cancedda 8, Crobu 4, Cau 6, Sciascia, Putignano 23. All. Michele Matteu.

Arbitri: Cocco di Quartu S. Elena, Fancellu di Sassari.

Fisiokons Aurea Sassari – Basket Sant’Orsola 77-88

Parziali: 15-21, 22-28, 17-20, 23-19.

Aurea: G. Langiu 21, Desole 8, Sini, Sanciu 14, L. Langiu 10, Giua 13, Matta 2, Fumanti 2, Sanna 3, Usai 4, Macciocu. All. Carlo Basoli.

Sant’Orsola: Vargiu, Gueye 7, Murru 5, Angius, Sanna 22, Aroni 19, Camboni 2, Raffo 2, Peruzzi 19, Casu 10, Cugia, Barabino. All. Luca Ruiu.

Arbitri: Saddi di Quartu S. Elena, Solinas di Sestu.

Sirius Nuoro – Sef Torres 61-65

Parziali: 10-16, 16-18, 13-19, 22-12.

Sirius: Assui 7, Loddo, Piredda 7, Canu 8, D. Radakovic 5, Zidda, Spina, Puddu 2, V. Radakovic 6, Martis 5, Doglio, Galantino 21. All. Davide Puddu.

Torres: Piras, N. Pitirra 2, Scarpa, Perino, E. Pitirra 16, Casula 11, Dell’Erba 9, D’Elia 17, Pompianu 10. All. Antonio Mura.

Arbitri: Cherchi e Manca di Sassari.

Olimpia Cagliari – Demones Ozieri 70-60

Parziali: 21-17, 16-11, 23-10, 10-22.

Olimpia: Cossu 8, Mercenaro 4, Chessa 1, Serra 4, Corsi 8, Onnis 3, Orrù, Sanna 20, Scanu 8, Pala, Gelsi 2, Terrosu 12. All. Roberto Zucca.

Demones: Cordedda 2, Poloni 20, M. Aisoni 7, Vasselli 10, Carletti 3, Polo 1, S. Monaco 7, G. Monaco 8, Fara 2. All. Gian Giorgio Cadoni.

Arbitri: Seu di Quartucciu, Margaritella di Quartu S. Elena.

Classifica: Calasetta e Sant'Orsola 10, Nuoro e Dinamo 8, Olimpia, Ozieri, Antonianum e Torres 6, Carbonia e Aurea 4, Ferrini 2.

