Basket Divisione Regionale 1, è il Cus Cagliari a comandare la classifica davanti al CMB Porto TorresGli universitari, ancora a punteggio pieno, guidano la graduatoria con un successo di vantaggio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue la fuga solitaria in vetta alla classifica del Cus Cagliari nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Gli universitari, ancora a punteggio pieno, guidano la graduatoria con un successo di vantaggio sul CMB Porto Torres.
Testa a testa. Il Cus Cagliari, dunque, porta a casa la sesta vittoria in altrettante gare. Il quintetto allenato da Marco Benucci ritorna dalla trasferta sul campo del Mogoro con una netta vittoria (48-91). Ospiti che allungano già nel corso dei primi 10’ (9-25), allargando il divario prima dell’intervallo (20-41 al 20’). Nella ripresa il Cus Cagliari prosegue a macinare gioco e punti, chiudendo la sfida sul +43 finale. Top scorer della gara è Motzo, del Cus Cagliari, con 17 punti. Alle spalle non è da meno il CMB Porto Torres che dopo la sconfitta contro la Sap Alghero nella prima giornata del torneo, vince la quinta partita di fila. I turritani si impongono contro l’Astro per 102-74. Prima parte di gara equilibrata (36-38 a metà gara); nella ripresa la formazione di casa prende il largo attaccando con ottime percentuali. Nel CMB Porto Torres spiccano i 29 punti siglati da Sahud.
Le Inseguitrici. Un folto gruppo di 5 formazioni segue al terzo posto. Assieme all’Astro, ci sono Elmas, Genneruxi, Assemini e Atletico Cagliari. Il Genneruxi vince lo scontro diretto contro Elmas per 62-74 e la aggancia in classifica. Padroni di casa che partono meglio e comandano nel corso dei primi 20’ (23-14 al 10’ e 39-35 al 20’). Nella ripresa, però, la compagine allenata da Gianluca Susini effettua il sorpasso (51-56 al 30’) chiudendo le maglie in difesa e trovando continuità in attacco. Nel finale i cagliaritani allungano ancora e portano a casa la posta in palio. A fine gara i migliori sono Tufo, dell’Elmas, e Poma, del Genneruxi, con 18 punti. Bella vittoria in trasferta dell’Assemini, in casa della Santa Croce Olbia, per 69-70. Squadre che si alternano alla guida del punteggio nel corso della gara (35-33 al 20’ e 49-53 al 30’) e finale testa a testa. A spuntarla sono gli ospiti, trascinati anche dai 20 punti realizzati da Gaspardini. Colpo esterno anche dell’Atletico Cagliari a San Sperate (60-75). Ospiti sempre avanti nel punteggio, con il massimo vantaggio che arriva a +16 a fine terzo quarto (37-53 al 30’). Negli ultimi 10’ i ragazzi guidati da Pierfrancesco Zurru gestiscono il margine di vantaggio. Da segnalare, nelle fila dell’Atletico, i 23 punti di Piana.
Le altre gare. Al termine di un combattuto e appassionante testa a testa il Cus Sassari porta a casa il primo sorriso stagionale superando per 62-61 la SAP Alghero. Infine, bella vittoria del Sinnai contro la Ferrini, per 97-77. Padroni di casa che già all’intervallo toccano la doppia cifra di vantaggio (53-43 al 20’). Nella seconda parte ulteriore break, fino al +20 finale. Prestazione super di Boi, nelle fila del Sinnai, autore di 29 punti.