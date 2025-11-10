Prosegue la fuga solitaria in vetta alla classifica del Cus Cagliari nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Gli universitari, ancora a punteggio pieno, guidano la graduatoria con un successo di vantaggio sul CMB Porto Torres.

Testa a testa. Il Cus Cagliari, dunque, porta a casa la sesta vittoria in altrettante gare. Il quintetto allenato da Marco Benucci ritorna dalla trasferta sul campo del Mogoro con una netta vittoria (48-91). Ospiti che allungano già nel corso dei primi 10’ (9-25), allargando il divario prima dell’intervallo (20-41 al 20’). Nella ripresa il Cus Cagliari prosegue a macinare gioco e punti, chiudendo la sfida sul +43 finale. Top scorer della gara è Motzo, del Cus Cagliari, con 17 punti. Alle spalle non è da meno il CMB Porto Torres che dopo la sconfitta contro la Sap Alghero nella prima giornata del torneo, vince la quinta partita di fila. I turritani si impongono contro l’Astro per 102-74. Prima parte di gara equilibrata (36-38 a metà gara); nella ripresa la formazione di casa prende il largo attaccando con ottime percentuali. Nel CMB Porto Torres spiccano i 29 punti siglati da Sahud.

Le Inseguitrici. Un folto gruppo di 5 formazioni segue al terzo posto. Assieme all’Astro, ci sono Elmas, Genneruxi, Assemini e Atletico Cagliari. Il Genneruxi vince lo scontro diretto contro Elmas per 62-74 e la aggancia in classifica. Padroni di casa che partono meglio e comandano nel corso dei primi 20’ (23-14 al 10’ e 39-35 al 20’). Nella ripresa, però, la compagine allenata da Gianluca Susini effettua il sorpasso (51-56 al 30’) chiudendo le maglie in difesa e trovando continuità in attacco. Nel finale i cagliaritani allungano ancora e portano a casa la posta in palio. A fine gara i migliori sono Tufo, dell’Elmas, e Poma, del Genneruxi, con 18 punti. Bella vittoria in trasferta dell’Assemini, in casa della Santa Croce Olbia, per 69-70. Squadre che si alternano alla guida del punteggio nel corso della gara (35-33 al 20’ e 49-53 al 30’) e finale testa a testa. A spuntarla sono gli ospiti, trascinati anche dai 20 punti realizzati da Gaspardini. Colpo esterno anche dell’Atletico Cagliari a San Sperate (60-75). Ospiti sempre avanti nel punteggio, con il massimo vantaggio che arriva a +16 a fine terzo quarto (37-53 al 30’). Negli ultimi 10’ i ragazzi guidati da Pierfrancesco Zurru gestiscono il margine di vantaggio. Da segnalare, nelle fila dell’Atletico, i 23 punti di Piana.

Le altre gare. Al termine di un combattuto e appassionante testa a testa il Cus Sassari porta a casa il primo sorriso stagionale superando per 62-61 la SAP Alghero. Infine, bella vittoria del Sinnai contro la Ferrini, per 97-77. Padroni di casa che già all’intervallo toccano la doppia cifra di vantaggio (53-43 al 20’). Nella seconda parte ulteriore break, fino al +20 finale. Prestazione super di Boi, nelle fila del Sinnai, autore di 29 punti.

© Riproduzione riservata