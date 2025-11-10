Alghero, squadra dei record: dieci gare, trenta punti38 gol fatti, sette quelli subiti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nei campionatai regionali di calcio, dall'Eccellenza alla Seconda categoria, nessuno ha finora tatto meglio dell'Alghero, capolista del girone B di Promozione con trenta punti raccolti in dieci gare. Dieci partite, altrettante vittorie, 38 gol fatti, sette quelli subiti.
Solo il Monte Alma può sperare di fare altrettanto: gioca in Prima categoria, grone D, capolista con 21 punti, frutto delle vittorie centrate nelle prime sette gare del torneo. L'Alghero nel suo girone vanta già un vataggio di sei punti sull'Usinese, di sette sul Bonorva, di dieci sulla Macomerese, 13 nei confronti del Coghinas. Una marcia incredibile quella dei catalatini di mister Mauro Giorico, allenatore abituato a ben altri livelli.
Una squadra dal passato illustre, retrocessa lo scorso anno dall'Eccellenza che ha un solo obiettivo: tornare subito nel massimo campionato dilettantistco regionale, per poi magari puntare il prossimo anno alla Serie D. Ieri, l'Alghero ha vinto per 4-0 a Ghilarza, dando l'ennesima dimostrazione di gioco.
Domenica, in casa col Bono, i catalani puntano a centrare l'undicesima vittoria consecutiva. Mister Giorico dall'alto della sua esperienza, chiama tutti al massimo impegno.