Grande successo per la ASD Nuova Alleanza Selargius (B) nel Campionato Regionale di Serie C di badminton, andato in scena tra ieri e oggi nella palestra di via delle Begonie a Selargius. Al termine di due intense giornate di gare, la formazione selargina ha conquistato il primo posto della classifica finale, guadagnandosi così l'accesso ai playoff nazionali in programma nel mese di ottobre, validi per la promozione in Serie B.

La squadra B della Nuova Alleanza Selargius ha chiuso il campionato davanti alla Marabadminton Academy e alla Roth Alghero, dimostrando grande continuità di rendimento e vincendo tutti gli incontri disputati. Un risultato che rappresenta una piacevole sorpresa per il club, chiamato ora a prepararsi nel migliore dei modi per affrontare una sfida nazionale che potrebbe regalare un prestigioso salto di categoria.

La manifestazione ha registrato una partecipazione numerosa di giovani atleti provenienti da tutta l'isola e ha offerto spettacolo ed emozioni anche ai tanti spettatori e genitori presenti sugli spalti nelle due giornate di gara. Tutte le squadre partecipanti hanno disputato quattro incontri ciascuna, dando vita a una competizione equilibrata e tecnicamente valida, nella quale si sono distinte soprattutto le prime tre classificate: Nuova Alleanza Selargius, Marabadminton Academy e Roth Alghero.

A impressionare particolarmente è stata la giovanissima Angelica Morino. La dodicenne, in prestito da Acqui Terme alla Nuova Alleanza Selargius, è stata tra le assolute protagoniste della manifestazione vincendo tutti gli incontri disputati sia in singolare sia in doppio. Una prestazione di altissimo livello tecnico e agonistico che ha confermato il grande talento della giovane atleta.

Questa la classifica finale del Campionato Regionale di Serie C:

ASD Nuova Alleanza Selargius B ASD Marabadminton Academy ASD Roth Alghero Iogioco Maracalagonis ASD Nuova Alleanza Selargius C ASD Pollicina Siniscola ASD Nuova Alleanza Selargius A ASD Ajò Selargius

Per la Nuova Alleanza Selargius inizia ora il conto alla rovescia verso i playoff nazionali di ottobre, la cui sede non è stata ancora definita. Un appuntamento che potrebbe rappresentare il coronamento di una stagione già ricca di soddisfazioni.

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