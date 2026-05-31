L'Ilvamaddalena scrive un'altra pagina importante della propria storia e conquista l'accesso alla finalissima dei playoff nazionali di Eccellenza che mettono in palio la promozione in Serie D. Dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata, la formazione guidata da mister Favarin supera il Viareggio con un netto 4-1 allo stadio Zichina di La Maddalena, al termine di una prestazione di grande carattere e qualità.

L'avvio dei padroni di casa è brillante e per oltre mezz'ora l'Ilvamaddalena domina il confronto. Il vantaggio arriva al 21' con una rete da applausi: Casazza verticalizza per Piassi, che con un elegante colpo di tacco restituisce il pallone al compagno. Casazza si inserisce in corsa e lascia partire un destro imparabile che si infila alle spalle del portiere toscano.

Il Viareggio trova il pareggio al 31' con Purro, bravo a entrare in area dal lato corto di sinistra e a battere il portiere con un preciso diagonale sul palo più lontano. Le due squadre vanno così al riposo sull'1-1.

Nella ripresa l'equilibrio regge fino al 34', quando il neoentrato Mondino si fa trovare pronto sotto porta e da pochi passi supera Nucci riportando avanti i sardi. Il gol spezza definitivamente la resistenza degli ospiti. Al 42' arriva il tris firmato da De Cenco, che svetta più in alto di tutti e insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nel lungo recupero c'è spazio anche per il poker: al 50' Alvarez chiude i conti finalizzando al meglio un assist di Vitelli e facendo esplodere la festa del pubblico maddalenino.

Con questo successo l'Ilvamaddalena stacca il pass per la finalissima dei playoff nazionali di Eccellenza e continua a inseguire il sogno della Serie D. Ancora una volta la Sardegna si conferma una vera e propria bestia nera per le squadre toscane negli spareggi promozione, con il Viareggio costretto ad arrendersi davanti alla forza e alla determinazione della formazione biancoceleste.

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