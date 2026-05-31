Il Golfo Aranci conquista la finale playoff di Seconda Categoria, supera per 2-0 il La Salle sul campo di Borore e si assicura il primo posto nella graduatoria per i ripescaggi in Prima Categoria. Un risultato di grande importanza per la squadra allenata da Bagatti, trascinata dall'esperienza e dalla qualità della coppia offensiva formata da Mulas e Ruzzittu, protagonisti fino alla scorsa stagione nel campionato di Eccellenza.

Il La Salle di mister Casu esce comunque a testa alta da una stagione positiva, chiudendo al secondo posto nella graduatoria playoff e mantenendo vive le speranze di un eventuale ripescaggio.

La gara è stata controllata per lunghi tratti dal Golfo Aranci, che ha trovato il vantaggio al 12' del primo tempo con Mulas, bravo a finalizzare un'azione sviluppata da Martinez e Garcia. I galluresi hanno continuato a creare occasioni, sfiorando più volte il raddoppio prima dell'intervallo.

Nella ripresa è arrivato il colpo che ha chiuso definitivamente i conti. Al 5' Ruzzittu ha approfittato di una respinta corta del portiere Pau su cross di Garcia e ha firmato il 2-0. Il Golfo Aranci ha poi gestito il vantaggio con autorevolezza, concedendo poco agli avversari. Nel finale il La Salle ha provato a riaprire la sfida, trovando anche la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro ha annullato per irregolarità. Poco dopo è arrivata anche l'espulsione di Pandori per proteste.

Al triplice fischio è stata festa per il Golfo Aranci, che si aggiudica i playoff regionali di Seconda Categoria e si presenta in pole position nella corsa ai ripescaggi in Prima Categoria. Per il La Salle resta la soddisfazione di aver disputato una stagione di alto livello e la concreta possibilità di essere comunque ripescato.

Nell'altra finale playoff, disputata ad Abbasanta, l'Ottava ha superato di misura il Monreale con il punteggio di 1-0, conquistando così il terzo posto nella graduatoria dei ripescaggi. A segno Spanu.

La graduatoria playoff vede quindi il Golfo Aranci al primo posto, seguito dal La Salle, dall'Ottava e del Monreale, in attesa delle decisioni e degli eventuali scorrimenti che definiranno gli organici della prossima stagione.

© Riproduzione riservata