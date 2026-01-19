È stata una sorpresa, ma è successo. Il Quattro Mori ha perso 3-0 in Polonia con la Politechnika Rzeszow ed è uscito di scena dalla Champions League femminile. Nell’ultima partita del secondo turno, quella decisiva, la squadra polacca ha sorpassato il Quattro Mori al secondo posto, decisivi a parità di punti, gli scontri diretti. A Cagliari le ragazze di Stefano Curcio avevano vinto 3-1. Match iniziato con la sconfitta di Miriam Carnovale opposta a Zuzanna Wielgos. Tania Plaian soffre con Ilona Sztwiertna, rimonta due volte il set di svantaggio e cede 6-4 al quinto. Tutto nelle mani di Ma Hengyu, che rimonta due set a Li Fen annullando quattro match point nel quarto. La sfida si protrae al quinto, vinto da Li Fen 6-4. Finisce con le polacche in festa, il Quattro Mori continua il cammino, ma nella Europe Cup, dove partirà dai quarti di finale.

Europe Cup

Fuori dai giochi anche la Marcozzi, battuta 3-1 dagli spagnoli del Real Club Cajasur nel ritorno degli ottavi di finale. Serviva un’altra vittoria dopo il 3-2 dell’andata, non è andata così. Il Cajasur, con la stessa formazione ma con differente rotazione soffre solo nella prima partita, quando Chandra ha costretto al quinto set Soderlund. L’indiano nel terzo set conduceva 10-4, è stato rimontato e sconfitto 15-13. Altre sorprese, le due sconfitte di Carlo Rossi, prima con Machado, poi con Soderlund. Martedì, in garauno a Cagliari, andò diversamente. Tra le due partite Vallino Costassa ha superato in tre set Calvo.

Europe Trophy

A Olot, in Spagna, la kermesse di dieci squadre sarde nel Regional Stage. Passano il turno e si qualificano alla Grand Final il TT Sassari tra gli uomini, il Norbello tra le donne con due squadre.

Il TT Sassari si è qualificato al secondo posto dietro il CTT Olot, battendo Muravera, Quattro Mori e i belgi dell’Auderghem. Il Norbello Blu che milita in A2 femminile è giunto secondo nel girone A dietro gli spagnoli dell’Hujase Jaen. Nel girone B il Norbello della serie A1 si è piazzato dietro gli spagnoli dell’Indiana Games.

