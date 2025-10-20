Si ripete la sfida tra Quattro Mori e Castelgoffredo. Nello scorso mese di febbraio, a Cagliari, valeva la Coppa Italia che la squadra lombarda vinse non certo agevolmente. Pochi mesi dopo tornò in Sardegna, a Norbello, per prendersi anche lo scudetto e realizzare la doppietta. Oggi a Castelgoffredo le due formazioni si contendono la Supercoppa. Per regolamento è proprio il Quattro Mori, finalista in Coppa a sfidare le campionesse d’Italia. Da quando è stata istituita, nel 2018, la Supercoppa è stata vinta dal Castelgoffredo, che punta all’ottavo successo di fila.

Il coach Stefano Curcio punta sulla cinese Ma Hengyu, la francese Pauline Chasselin e Miriam Carnovale, nel roster ci sono la russa Elizabeth Abraamian e la rumena Tania Plaian, in fase di recupero dopo un infortunio.

Vasta scelta anche in casa Castelgoffredo. Con la rumena Szocs, numero 16 del mondo, e la cinese Qi Fei, ci sono l’ex Andreea Dragoman, Nicole Arlia e Nikoleta Stefanova, rispettivamente quarta e sesta nel ranking italiano.

Il match di stasera avrà un format innovativo e sperimentale. Sarà adottata per la prima volta in Europa la formula Swaythling, presa in prestito dai tornei a squadre di scherma. Le tre titolari ruotano ogni cinque punti, si cambia al quinto punto raggiunto da una delle due pongiste. È concesso l’ingresso di una riserva al termine della prima rotazione. Il set termina al raggiungimento di 45 punti, anche in caso di scarto minimo. Si gioca al meglio dei tre set.

