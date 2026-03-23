Dieci giorni tra un podio e l’altro. Le società sarde sono state ancora le protagoniste ai campionati italiani di tennistavolo, assoluti, seconda e terza categoria, conclusi domenica a Terni. Un bilancio finale di sette titoli (tre assoluti), Il Muravera primo nella classifica per società davanti al TT Sassari. La società del Sarrabus, attraverso i suoi atleti, è salita dodici volte sul podio, tre volte sul gradino più alto come il TT Sassari.

Assoluti

Johnny Oyebode ha mancato il tris di titoli. Cresciuto nella Marcozzi e attualmente tesserato con il TT Sassari ha vinto i due doppi ed è stato battuto da Matteo Mutti nella finale del singolare. Si è confermato nel misto in coppia con Gaia Monfardini, vittoriosi in finale su Stojanov e Piccolin, al terzo posto Federico Vallino Costassa (Marcozzi) e Miriam Carnovale (Quattro Mori). La coppia Carlo Rossi e Oyebode non smette di vincere i titoli di doppio, accade sin dai tornei giovanili. In finale hanno battuto Andrea Puppo (TT Sassari) e Mutti, bronzo a Francesco Trevisan (Muravera) e Faso.

Un evento insolito è accaduto nel doppio femminile, con l’oro tutto in famiglia. Norbello è salito sul podio con Tan Wenling che aveva accanto la figlia Gaia Monfardini. Terzo posto ancora per Carnovale in coppia con Valentina Roncallo (Muravera).

Seconda categoria

Dominio assoluto nei doppi con tre titoli, tutti con il marchio del Muravera. Nel maschile hanno trionfato Trevisan e Giordano, in finale hanno battuto Marco Poma (Marcozzi) e Lorenzo Martinalli (Quattro Mori). Altra coppia del Muravera al terzo posto, Gabriele Bianchi e Nicholas Famà. Sarrabus in evidenza anche nel doppio femminile, Giulia Cavalli ha vinto con Arianna Barani (Sud Tirol) battendo in finale Francesca Seu e Sofia Minurri. Famà ha preso l’oro nel misto insieme a Loth, per il Norbello un argento con Lorenzo Simon in coppia con Irene Moretti (TT Torino). Ancora un bronzo per il Muravera con Seu e Trevisan. Nei tornei di singolare si sono classificati al terzo posto Mattias Mongiusti (Santa Tecla Nulvi), Federica Interlandi e Valentina Roncallo del Muravera.

Terza categoria

Doppi protagonisti anche nelle prime giornate. Con il titolo di Elena Rozanova e Lisa Bressan, il TT Sassari aveva avviato un percorso fatto di titoli e medaglie. Alessandro Costa (Muravera) aveva vinto due argenti. Nel maschile insieme a Lorenzo Cordua (Quattro Mori) era stato battuto in finale da Foglia e Palmarucci. Nel misto con Vania Milic si era arreso a Mastroberti e Merenda.

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