Una settimana all’inizio dei campionati, ma le coppe europee si mettono già in moto. Domani e domenica Muravera e Norbello giocheranno il primo turno della Europe Cup femminile, la competizione vinta nella scorsa stagione dal Quattro Mori Cagliari, prima squadra italiana ad aggiudicarsela.

Muravera e Norbello giocano in Portogallo, a Mirandela. Due gironi da tre, passa il turno la prima, le altre due “retrocedono” in Europe Trophy.

Il Muravera parte con le giocatrici che saranno verosimilmente titolari in A1. C’è un volto nuovo, la russa Olga Vishnyakova, 22 anni, alla prima uscita con la squadra del Sarrabus. In Portogallo ci saranno Valentina Roncallo, 20 anni e numero 4 d’Italia (campionessa italiana nel singolare e doppio misto seconda categoria), e Miriam Carnovale, 17 anni, numero 11. Domani debutto nel girone A contro le rumene del CSM Constanta, domenica seconda e ultima partita contro padrone di casa del CTM Mirandela.

Il Norbello, nel girone B, si presenta con una trio inedito. Ancora da scoprire le carte sulla formazione che giocherà in campionato. A Mirandela partono la russa Sofia Ivanova, 22 anni, una stagione a Muravera, a Norbello per disputare la serie A2. Veronica Mosconi, 25 anni, numero 8 d’Italia, campionessa italiana di doppio seconda categoria, a Norbello per la seconda stagione. La terza giocatrice convocata dal tecnico Colucci è Eleonora Trudu, sempre pronta a mettersi a disposizione della squadra.

