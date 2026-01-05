Il Masainas recupera domani, martedì, la gara di Villamassargia e punta a vincere per staccare l'Antiochense , ora ad un solo punto dalla capolista. Il Masainas punta insomma al successo pieno contro un avversario non facile bisognoso di punti in chiave salvezza. Ieri importante successo dell'Arbus, travolgente (4-0), sul Gonnosfanadiga. Attenzione anche alla travolgente vittoria della Verde Isola di Carloforte. La squadra allenata da Albertino Melis, ha imboccato la strada giusta grazie anche ad acuni acquisti, risalendo subito la classifica. Ieri i tabarchini hanno travolto il Sadali per 6-2, preparandosi ad un grosso girone di ritorno. Vittoria del Perdaxius per 1-0 sul Santa Giusta, del Furtei (3-1 all'Orrolese) , del Segariu (0-2 al Barumini) e, grande sorpresa, della Don Bosco (1-2 a Isili).

© Riproduzione riservata