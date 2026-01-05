Esordio dell'ex Cagliari Sebastiano Pinna sulla panchina del Villasimius che domani recupera la gara col Taloro Gavoi, rinviata per la tragedia che è costata la vita al giovane arbitro Alessandro Zizzaro.

Sarà una gara intensa con le emozioni del momento. Sebastiano Pinna torna in panchina dopo l'esperienza dello scorso anno con la Cos: la gara col Taloro non sarà sicuramente facile fra due squadre al decimo posto in classifica con 16 punti che hanno necessità quindi di risalire la classifica.

Un girone di ritorno che può riservare più di una sorpresa col mercato che sta portando buoni giocatori. Vedi il Santa Teresa che ha rafforzata la squadra risalendo la classifica con poche gare, raggiungendo 17 punti.

