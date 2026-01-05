Sconfitta scontata contro una delle migliori formazioni d'Europa. A Tortona la Dinamo Women perde nettamente contro Schio nella semifinale di Coppa Italia: 88-56.

Gara dove subito le pluricampionesse hanno messo le cose in chiaro: 13-2 dopo 4 minuti e 33-17 in conclusione del primo quarto. Nella seconda frazione la squadra sassarese ha lottato alla pari a lungo, prima che le vicentine nel finale di quarto dessero un altro piccolo strappo per andare a +23. Partita praticamente chiusa, anche se la formazione di Citrini l'ha onorata continuando a lottare.

Resta l'impresa dei quarti con il successo sul Geas che è valso l'accesso alla semifinale. Un'iniezione di fiducia per il campionato, dove la Dinamo Women punta a restare in zona playoff scudetto.

Uniche giocatrici in doppia cifra per Sassari Richards con 10 punti, 7 rimbalzi e 5 assist e Treffers, con 14 punti e 8 rimbalzi.

