Si recupera domani alle 15 la gara del girone A di Promozione fra il Castiadas e lo Jerzu. Una gara importantissima per la classifica. Il Castiadas di Bebo Antinori punta al successo per riagganciare il Guspini in vetta alla classifica e per dividere con i mineraraia il titolo platonico, ma sempre prestigioso, di campioni d'inverno. Ieri la partita non è stata giocata per onorare la memoria del ragazzodi Villasimius Alessandro Zizzaro, arbitro di calcio, vittima di un incidente a Villasimius. Una partita dal pronostico incerto con lo Jerzu che punta a far punti per agguantare una posizione di centro classifica. Atteso il pubblico delle grandi occasioni anche dall'Ogliastra.

