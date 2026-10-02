Prima e Seconda Categoria, il sabato degli anticipi. Oggi due gare in programmaIl programma girone per girone
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Trenta gare domani pomeriggio per la seconda giornata: il programma girone per girone
Sabato 3 ottobre Prima e Seconda Categoria tornano in campo per la seconda giornata, e lo fanno con un ricco programma di anticipi: 7 gare in Prima e 23 in Seconda. Quasi ovunque si comincia alle 16. In Seconda, il turno si apre stasera con Meana Sardo-Atzara (19:30) e San Nicola Ozieri-Ala (20:45).
Prima Categoria
Girone A. Derby ogliastrino a Tertenia, dove al comunale "Is Arranas" il Tertenia ospita la Baunese (ore 16). La Baunese ha esordito con un rotondo 4-1 al Calcio Capoterra ma non avrà Giovanni Sotgia, squalificato. Il Tertenia attende l'esito del ricorso preannunciato dal Calcio Himalaya Mulinu Becciu sulla gara d'esordio e sarà senza il tecnico Roberto Brandino, fermato per quattro giornate.
Girone B. Al "Ginetto Neri" di Arborea, alle 16:30, sfida tra due squadre a punteggio pieno: il Circolo Ricreativo Arborea, corsaro per 2-0 a Orroli, riceve il Sadali, che ha rifilato un 4-1 al Freccia Parte Montis. Alle 16 allo stadio "Ottavio Corda" l'Isili, reduce dallo 0-0 di Gonnosfanadiga, affronta il Segariu, battuto 2-1 in casa dalla Virtus Furtei e privo di Felipe Gabriel Aimi.
Girone C. Ad Abbasanta l'Abbasanta ospita il Bottidda Calcio (ore 16) dopo una settimana pesante: oltre alla sconfitta per 3-2 a Bono, il Giudice Sportivo ha fermato per quattro giornate l'allenatore Fabrizio Miceli e per tre il calciatore Alessio Corda. Il Bottidda arriva dal 2-0 sulla Lulese. Alle 17 al "Peppino Nenni" di Orosei il Fanum Orosei, battuto 4-1 a Oschiri e privo di Alessio Gonanu, riceve il Santu Predu, sconfitto 2-0 in casa dal Golfo Aranci.
Girone D. Il Bonnanaro 2019 ospita al comunale di casa il Lanteri Sassari, che ha vinto la gara più spettacolare della prima giornata, 6-5 sul Malaspina. Il Bonnanaro, battuto 2-1 dall'Atletico Castelsardo, deve fare a meno degli squalificati Gavino Fiori e Mattia Fadda. Proprio l'Atletico Castelsardo fa visita al Siligo, che gioca al comunale "Pistidda-Virdis" di Florinas dopo il pari 1-1 di Olmedo. Tra i castellanesi assente Mourad Raha Fayad. Entrambe le gare iniziano alle 16.
Seconda Categoria
Tutte le gare del sabato iniziano alle 16.
Girone A. Il Belvedere Villasalto, travolto 7-2 dal Calcio Kalagonis, riceve al "S'Aurredda" la PGS Club San Paolo, che ha esordito con un 5-0 alla Castiadese. Proprio la Castiadese ospita all'"Annunziata" il Burcei, anch'esso vincitore per 5-0 sull'Uragano Pirri. A Sinnai, al "Paolo Pizzi", il Sinnai Calcio a 11 (ko 3-0 col Mulinu Becciu) sfida il Calcio Kalagonis.
Girone B. L'Atletico Uta, fermato sull'1-1 a Carbonia, ospita il Decimomannu Calcio. Il Barbusi, vittorioso 3-2 sul campo della Matzaccarese, riceve la G.S.D. Asseminese (3-0 alla Cortoghiana): mancheranno Simone Foddi tra i padroni di casa e Gianluca Concas tra gli ospiti, entrambi squalificati per due turni. Completano il quadro Sant'Anna Arresi-Carbonia 1939 e Teulada Calcio-Villaperuccio 2024, con i padroni di casa chiamati a ripartire dopo le sconfitte d'esordio.
Girone C. A Pabillonis l'F.C. Pabillonis, corsaro 1-0 a Sardara, attende il Seulo 2010, che ha battuto 5-2 il Gesturi: sfida tra due squadre a punteggio pieno. A Mandas l'Unione Sportiva Mandas, vincente 2-1 a Escalaplano, ospita il Sardara 1983.
Girone D. Il Barbagia Sport, battuto 4-1 ad Arcidano, gioca in casa al "Su Nuratze" di Tonara contro il Ruinas 81. Sfida tra vicini al campo dell'oratorio di Terralba tra l'Oratorio Terralba e il Marrubiu Calcio, entrambi vittoriosi per 2-1 all'esordio.
Girone E. L'Orunese, sconfitta 4-0 a Cala Gonone e priva di Andrea Farris, riceve al "Su Pradu" il Girasole, reduce dal 5-0 al Villagrande. A Triei il Triei affronta l'Irgolese senza Alessandro Farris, fermato per quattro giornate: entrambe cercano i primi punti.
Girone F. Il Bortigali, reduce dallo 0-0 di Alà, ospita il Pozzomaggiore, vincente 2-0 sul Turalva. Allo stadio "Bruno Fois" il Pattada 1974 sfida la Polisportiva Frassati, che ha battuto 4-1 il San Nicola Ozieri. Il Turalva, privo di Pietro Luigi Falconi, gioca a Cheremule contro il Sedilo.
Girone G. Derby a Sennori, al "Pedru Marzeddu", tra il Santa Lucia 1996 Sennori, vincente 2-1 a Tzaramonte, e l'Atletico Sorso, sconfitto 4-3 dallo Sporting Sassari e senza gli squalificati Vittorio Gareddu e Luca Nuvoli. A Viddalba la Viddalbese, senza il tecnico Stefano Pinna, ospita il GSA Laerru: entrambe arrivano da un pareggio.
Girone H. Il girone gallurese propone cinque anticipi. La Budonese, battuta 4-3 dal Sant'Antonio, riceve il Porto San Paolo, che ha travolto 5-1 lo Sporting Paduledda. Al Geovillage di Olbia la La Salette Olbia (ko 4-0 a Porto Cervo) ospita il Funtanaliras Monti. Il Loiri Calcio, vincente 2-1 a Trinità, attende proprio il Porto Cervo, in un confronto tra squadre a punteggio pieno. Al "Manlio Scopigno" derby di costa tra Palau e Atletico Maddalena 2009, con gli isolani senza Simone Lanzillo. Chiude Sporting Paduledda-Trinità, in programma al campo "Carta-Addis" di Campesi.