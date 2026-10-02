Turno tranquillo sul fronte disciplinare per l'Eccellenza. Il Giudice Sportivo, nella seduta del 30 settembre, ha esaminato le gare della terza giornata e ha deciso due squalifiche per calciatori espulsi e una per un allenatore. Tutti gli stop sono di una sola giornata e verranno scontati già sabato 3 ottobre.

Il primo provvedimento riguarda Diego Puttolu dell'Alghero, squalificato per una gara effettiva dopo l'espulsione rimediata nell'anticipo di sabato 26 settembre sul campo dell'U.S. Tempio, terminato 3-3. Il giocatore salterà la sfida casalinga con l'Iglesias Calcio, in programma domani alle 16 al "Mariotti".

Stessa sanzione per Marcos Luciano Sartor Camina del Calangianus 1905, espulso domenica 27 settembre nella gara vinta 1-0 sul campo del Taloro Gavoi. I galluresi dovranno farne a meno nel match di domani alla "Signora Chiara" contro il Calcio Lanusei 1987, una delle sfide più interessanti della giornata tra due squadre reduci da una vittoria esterna.

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