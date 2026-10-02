A caccia di un pronto riscatto. Dopo il -19 rimediato all’esordio sul parquet di Casale Monferrato, l’Esperia Cagliari si prepara alla "prima" davanti al proprio pubblico nel nuovo campionato di Serie B Interregionale. Sabato alle 19, al PalaPirastu, i rossoblù di Federico Manca riceveranno il Basketball Gallarate.

L’obiettivo è chiaro: cancellare subito lo zero in classifica. La sconfitta in Piemonte ha evidenziato soprattutto nel primo tempo le difficoltà di un gruppo profondamente rinnovato e ancora alla ricerca dei migliori equilibri. Qualche segnale di crescita è arrivato nella seconda parte della gara, ma in attesa di raggiungere la condizione ideale l’Esperia dovrà cercare di sfruttare al massimo il fattore campo.

Anche Gallarate arriva alla seconda giornata senza punti, ma per ragioni differenti. Sul parquet i lombardi avevano superato Oleggio per 70-68, trascinati dai 29 punti di Bonavida e dai 16 di Meier. Il risultato è stato però trasformato in uno 0-20 a tavolino per l’irregolare posizione del preparatore fisico al momento della gara. Una decisione contro la quale la società si è riservata di presentare ricorso.

In settimana Gallarate è intervenuta anche sul mercato con l’ingaggio del lungo serbo Dusan Ranitovic, 204 centimetri, cresciuto nel vivaio del Partizan Belgrado e reduce da una stagione a Perugia, in Serie C, chiusa a 17,3 punti di media e con la finale playoff. In panchina c’è inoltre una vecchia conoscenza del basket cagliaritano: Marco Allegretti, per due stagioni giocatore della Cagliari Dinamo Academy in A2.

Sennori ancora in trasferta. Secondo impegno consecutivo lontano dalla Sardegna anche per la Pallacanestro Sennori. Dopo il brillante successo per 83-78 ottenuto a Borgomanero, sabato alle 20.30 la squadra di Fabrizio Longano sarà di scena a Torino contro il Crocetta.

I biancoverdi cercano conferme dopo un debutto nel quale hanno mostrato buone indicazioni sia dai nuovi arrivati sia dalla vecchia guardia. Tra i protagonisti Stefano Puggioni, autore di 20 punti e decisivo anche nel concitato finale della gara piemontese.

Per Sennori sarà un test ancora difficile da decifrare: il Crocetta farà infatti il suo esordio stagionale, dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata.

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