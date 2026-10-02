Sabato 3 ottobre il calcio dilettantistico sardo gioca d'anticipo, e lo fa in grande stile. L'Eccellenza, alla quarta giornata, scende in campo quasi al completo: sette gare su otto si giocano domani pomeriggio. L'unica a slittare è Ilvamaddalena-Villasimius, posticipata a domenica alle 16 al "Salvatore Zichina" su richiesta motivata del Villasimius. In Promozione gli anticipi sono due.

Il piatto forte è al "Mariotti", dove l'Alghero riceve l'Iglesias alle 16. I catalani arrivano dal pirotecnico 3-3 di Tempio, ma dovranno fare a meno di Diego Puttolu, squalificato per una giornata. L'Iglesias è reduce dallo 0-0 casalingo con la Villacidrese.

Al "Chicchito Chessa" il Bonorva 1960, che ha battuto 2-1 il Tortolì, ospita il Terralba Francesco Bellu, sconfitto 1-0 in casa dal Lanusei. In panchina il Bonorva non avrà il tecnico Gianni Solinas, fermato per un turno; tra i terralbesi è inibito fino al 14 ottobre il dirigente Michele Carta.

Al "Fra Locci" il Tortolì cerca il riscatto contro il Tempio, che arriva dal pari spettacolo con l'Alghero. Il Calangianus 1905, vincitore 1-0 a Gavoi, riceve alla "Signora Chiara" il Lanusei 1987, anch'esso corsaro per 1-0 a Terralba: sfida tra due squadre in salute. I galluresi saranno senza Marcos Luciano Sartor Camina, squalificato.

Campo neutro per Nuorese Calcio 1930-Taloro Gavoi: per l'indisponibilità dell'impianto dichiarato si gioca al comunale "S. Loriga" di Galtellì. I verdazzurri, battuti 1-0 a Villasimius, affrontano un Taloro reduce dalla sconfitta interna con il Calangianus.

Orari diversi per le ultime due gare. Al "Peppino Sau" di Usini, Usinese-Atletico Uri comincia alle 16:30: entrambe cercano punti dopo il 3-0 subito dall'Usinese a Santa Teresa e lo 0-1 interno dell'Uri con l'Ilvamaddalena. Si parte invece alle 15 allo stadio di Villacidro, dove la Villacidrese attende il Santa Teresa Gallura, reduce proprio dal netto successo sull'Usinese.

In Promozione, Nel girone A, alle 16 allo stadio comunale di Masainas, l'Atletico Masainas ospita il Ferrini Cagliari. Entrambe arrivano da una sconfitta per 2-1: i sulcitani sul campo del Vecchio Borgo Sant'Elia, i cagliaritani ad Arborea. Il Ferrini dovrà rinunciare a Federico Boi, squalificato per un turno.

Nel girone B il big match di giornata è anticipato al sabato per accordo tra le società: al "Campo Italia" di Bosa, alle 16, il Bosa riceve l'Ozierese 1926. I bosani vengono dal pesante 1-3 interno con il Montealma e saranno senza Claudio Fadda, squalificato, oltre al dirigente Gianfranco Massidda, inibito fino al 7 ottobre. L'Ozierese ha invece superato 2-1 il Buddusò, in una gara che è costata alla società un'ammenda di 150 euro per l'accesso di persone non autorizzate nell'area degli spogliatoi.

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