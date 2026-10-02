Riparte dall’Eccellenza lucana il percorso di Victor Ibarbo. Dopo circa due mesi al Pontedera, nel Girone D di Serie D, l’ex attaccante del Cagliari lascia la Toscana per vestire la maglia del San Cataldo.

Nuova tappa

Si chiude con tre presenze l’esperienza del colombiano classe 1990 con il Pontedera. Alla mancata convocazione per la sfida contro la Castellanzese è seguito l’annuncio del trasferimento al club del potentino. Ibarbo si mette così a disposizione di Domenico Giacomarro, che proverà a inserirlo subito nei meccanismi di una squadra fin qui capace di raccogliere sette punti in campionato.

A ufficializzare l’operazione è stato lo stesso San Cataldo, che nel comunicato di benvenuto ha ripercorso le principali tappe della carriera dell’attaccante, dalle oltre cento presenze in Serie A agli anni in rossoblù: «Con il Cagliari ha vissuto gli anni più importanti della sua esperienza italiana, diventando uno dei protagonisti della squadra rossoblù, mentre con la Roma ha disputato la stagione 2014/15». Un innesto sul quale il club lucano punta per rafforzare il proprio reparto offensivo: «Potenza, velocità ed esperienza internazionale al servizio dei nostri colori. Benvenuto a San Cataldo, Victor!».

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