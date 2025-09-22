Una vittoria e tre sconfitte. Il bilancio delle quattro squadre sarde nella prima giornata della serie A1 maschile non è esaltante. Ha vinto solo il TT Sassari che si è presentato al suo pubblico da campione d’Italia e con lo scudetto sulle maglie. La squadra di Santona ha battuto il Servigliano per 3-1, con punti tutti italiani, due di Andrea Puppo, uno di Marco Cappuccio. Sconfitto l’ungherese Lakatos, battuto dal francese De Saintilan.

Sconfitte per Marcozzi e le debuttanti Muravera e Santa Tecla Nulvi, battute 3-2 rispettivamente da Bagnolese, Messina e Carrara. Con il nuovo regolamento (non esiste più la parità) una sconfitta al quinto incontro vale un punto in classifica.

Il campionato è iniziato mercoledì, con il match interno della Marcozzi, battuta 3-2 dalla Bagnolese. Cagliaritani avanti 2-1 con Vallino Costassa su Piccolin e Rossi sull’ex Giovannetti, la rimonta della Bagnolese è firmata da Bobocica e Piccolin, entrambi in quattro set su Vallino Costassa e Chandra. Venerdì è stato il momento del Muravera, il Messina vince 3-2. Ottima partenza dello sloveno Kozul che batte Stojanov e Ursu, ma Putuntica ne perde due, l’ultima con Stojanov. A decidere è il terzo match, sull’1-1, quando Trevisan è avanti due set su Faso, e viene rimontato. Trevisan e Faso sono i campioni d’Europa di doppio Under 15.

Anche il Santa Tecla perde 3-2, ma l'Apuania Carrara deve sudare sette camicie. Il polacco Dyjas ne fa due, su Sanchi e Diaw, i toscani restano in scia con Diaw e Matteo Mutti. Decisiva l’ultima sfida, persa da Koldas con Francisco Sanchi.

Serie A2 femminile

Partenza lanciata per Quattro Mori, Muravera “B” e Norbello “Guilcer”, due vittorie ciascuno e primo posto nei rispettivi gironi. Quattro Mori con Wej Jian, Cerritelli e Zakrzewska è primo nel girone B, a Mazzano ha battuto TT Torino e TT Marco Polo. Due sconfitte per il Norbello Blu.

Nel girone C, a Carrara, due vittorie del Muravera “B”, nel derby con la squadra “A” e con Forlì. Punti di Cavalli, Cristobal, Rodrigues e Candela Sanchi.

A Molfetta, girone D, parte bene il Norbello Guilcer con Lavrukhina, Ferciug e Terpou, doppia affermazione con Molfetta e nel derby con il Norbello Giallo, che a sua volta ha sconfitto Enna. Una vittoria per il TT Sassari.

